إيران ترسل لواشنطن ردها على خطتها لإنهاء الحرب

Publié le Dimanche 10 Mai 2026 - 15:39
      
أعلنت وكالة "إرنا" أن إيران أرسلت اليوم الأحد عبر الوسيط الباكستاني ردها إلى واشنطن على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب.

وأشارت الوكالة إلى أن المفاوضات في هذه المرحلة وبناء على الخطة الإيرانية المقترحة ستركز على قضية إنهاء الحرب في المنطقة.


وجاء في بيان الوكالة: "تم اليوم إرسال رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى آخر نص اقترحته أمريكا لإنهاء الحرب، وذلك عبر الوسيط الباكستاني".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، قد أعلن عدة مرات أن وجهات النظر والملاحظات الإيرانية بشأن المقترحات الأمريكية سيتم إرسالها بعد استكمال دراستها وصياغتها النهائية.


ويوم أمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لصحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية إنه لا يرغب بالتعليق على رسالة الرد الإيرانية الأخيرة.

وبحسب مراقبين، فإن جواب ترامب يشير إلى عدم رضاه إما عن تأخر الرد الإيراني، أو عن فحوى الرد المتوقع، ما يدلل على استمرار الغموض حول مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران ويفتح الباب أمام استئناف القتال.

وأمس الأول، صرح ترامب لشبكة "CNN" أن إدارته تتوقع تلقي رد من إيران في وقت لاحق من مساء اليوم بشأن مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الصراع.
الأحد 10 ماي 2026 | 23 ذو القعدة 1447
  • Avoirs en devises 25285,8
  • (08/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40026 DT
  • (08/05)
  • 1 $ = 2,87034 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/05)     2844,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/05)   28124 MDT
