البطولة الاسكتلندية: سيلتيك يتغلب على غريمه غلاسغو (3-1) و يحيي آماله في التتويج باللقب

أبقى فريق سيلتيك على آماله في المنافسة على لقب البطولة الاسكتلندية, بعد فوزه اليوم (3 - 1) على غريمه التقليدي وضيفه غلاسغو رانجرس.

وبادر رينجرز بالتسجيل مبكرا في الدقيقة التاسعة عن طريق مايكي مور, ولكن سيلتيك انتفض وسجل ثلاثة أهداف, عن طريق يانغ هيون جون في الدقيقة 23, ودايزين ماييدا (53د و57د), ليقود فريقه لحصد ثلاث نقاط ثمينة في منافسته من أجل التتويج باللقب هذا الموسم.

وارتفع رصيد سيلتيك إلى (76) نقطة, في المركز الثاني في ترتيب البطولة, بفارق نقطة واحدة خلف هارتس (المتصدر), مع تبقي جولتين على نهاية الموسم, في حين تجمد رصيد رانجرس عند (69) نقطة, ليخرج من السباق رسميا, ويضمن إنهائه المسابقة في المركز الثالث.