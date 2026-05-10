بطولة موريتانيا: تتويج "إفسي نواذيبو" باللقب للموسم التاسع تواليا

Publié le Dimanche 10 Mai 2026 - 17:47
      
توج نادي "إفسي نواذيبو" رسميا بلقب البطولة المرويتانية لكرة القدم (2025-2026)، مكرسا بذلك هيمنة امتدت لتسعة مواسم متتالية.
وجاء تتويج "إفسي نواذيبو" وهو الرابع عشر في تاريخ النادي، بعد تعادل ملاحقه المباشر "نادي الجمارك" مع نادي "كيهيدي" بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس برسم الجولة ال24 من البطولة.
ويخوض "إفسي نواذيبو" الذي حسم اللقب برصيد 52 نقطة حتى الآن، مباراة "شكلية" مساء اليوم الأحد أمام نادي "الشرطة" على ملعب "شيخا بيديا" بنواكشوط".
