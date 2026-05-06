JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:22 Tunis

بطاقات ايداع بالسجن في حق 26 متهما في قضية تحيل إلكتروني وغسيل أموال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dab7b0a87527.76273810_johfkimlpngeq.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 06 Mai 2026 - 10:32 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ أمس الثلاثاء بطاقات ايداع بالسجن في حق 26 متهما من أجل غسيل الأموال والتحيل الإلكتروني .
أخبار ذات صلة:
ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني تستهدف شبكات التحيل الإلكتروني وايقاف عشرات الاشخاص ...

وكان أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني تمكنوا مؤخرا وبناءا على عديد التشكيات من مئات المتضررين، من ايقاف ستّة وعشرين شخصا من احدى جهات ولاية القصرين، تورطوا في قرصنة الحسابات الالكترونية لالاف الأشخاص، ليتم الاتصال بهم لاحقا وايهامهم بان احد معارفهم او اقاربهم تم ايقافه من طرف احدى الفرق الأمنية وهو في حاجة لمحام للنيابة عنه ويرسلون اليهم هويات وهمية للمحامين المزعومين وأرقام هواتفهم للاتصال بهم، ويتولى المحامي المزعوم طلب ارسال حوالة بريدية بمبلغ مالي محدد للافراج عن القريب الموقوف ويتولى احد افراد شبكة التحيل لاحقا سحب تلك الحوالة.

وتمكنت ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني من حجز عدة سيارات وحجز كميات هامة من الوثائق المستعملة في عمليات التحيل الإلكتروني ومبالغ مالية هامة جراء تلك العمليات..
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328738

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 06 ماي 2026 | 19 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:52
19:14
16:03
12:23
05:20
03:41
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet21°
20° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-17
22°-16
28°-17
30°-17
27°-18
  • Avoirs en devises 24919,8
  • (05/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40003 DT
  • (05/05)
  • 1 $ = 2,87780 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/05)     2758,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/05)   28122 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>