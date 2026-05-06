مجمع الصحة الأساسية بتونس الجنوبية يتسلّم معدات أساسية لتعزيز منظومة التلقيح

Publié le Mercredi 06 Mai 2026 - 10:18
      
تسلّم مجمع الصحة الأساسية بتونس الجنوبية، أمس الثلاثاء، معدات أساسية لتعزيز منظومة التلقيح بتونس وذلك في إطار المبادرة القارية "إنقاذ الأرواح وتحسين سبل العيش" التي تمولها مؤسسة ماستركارد حسب بلاغ منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" على صفحتها على فيسبوك.
وشملت هذه المعدات بالخصوص 1350 جهازا لمتابعة درجة الحرارة و 350 صندوقا للتبريد و 45 ثلاجة معتمدة، وذلك ببادرة من وزارة الصحة وبدعم المركز الافريقي لمكافحة الامراض والوقاية منها ومنظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".
وأضاف بلاغ منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" انه تمّ في هذا الاطار كذلك تدريب 117 من المهنيين في المجال الصحي من 24 ولاية على إدارة سلسلة التبريد وشراء معدات أساسية وتحسين البنية التحتية من خلال إعادة تأهيل مستودعات اللقاحات الجهوية وتركيب معدات أساسية مثل المولدات الكهربائية وأنظمة تكييف الهواء.

