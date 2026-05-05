كأس تونس لكرة اليد: برنامج مباريات الدور ربع النهائي
تدور مباريات الدور ربع النهائي لكأس تونس لكرة اليد يومي 8 و9 ماي، وفق البرنامج التالي:
الجمعة 8 ماي 2026* الترجي الرياضي التونسي – النجم الرياضي الساحلي
الساعة 18:00 – قاعة الزواوي
السبت 9 ماي 2026* البعث الرياضي ببني خيار – النادي الإفريقي
الساعة 16:00 – قاعة بني خيار
* الملعب التونسي – النادي الرياضي بساقية الزيت
الساعة 16:00 – قاعة باردو
* الجمعية الرياضية بالحمامات – سبورتينغ المكنين
الساعة 16:00 – قاعة الحمامات
