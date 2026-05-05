تصادم شاحنتين بباجة يؤدى الى وفاة ثلاثة اشخاص

أدى حادث مرور جد عصر اليوم الثلاثاء بالطريق الوطنية رقم 6 قرب وادي الزرقاء بباجة الى وفاة ثلاثة اشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و45 سنة (2 نساء ورجل).وتتمثل صورة الحادث، حسب ما افاد به مصدر من الحماية المدنية بباجة صحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، في تصادم شاحنتين على مستوى مدرسة الطلائع بوادي الزرقاء منهما شاحنة ثقيلة محملة بمواد البناء وشاحنة خفيفة، مما أدى الي وفاة الأشخاص الثلاثة على عين المكان.