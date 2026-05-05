الترويج لتونس في بيروجيا: مشاركة عدد كبير من رواد الأعمال الإيطاليين في الحدث

شارك عدد كبير من رواد الأعمال والمؤسسات الإيطالية، أمس الإثنين، في بيروجيا (إيطاليا)، في فعالية "عرض تقديمي عن تونس"، مما يعكس الإهتمام بالسوق التونسية وفرص التعاون.وأبرزت النقاشات خلال هذا اليوم المخصص لـ"فرص الإستثمار والتجارة والتعاون بين تونس ومنطقة أومبريا"، الإمكانات الإقتصادية لتونس، إلى جانب فرص الإستثمار والشراكة وتطوير التبادل، خاصة مع هذه المنطقة الإيطالية.وتم في ختام اللقاء، وفق بلاغ صادر، الثلاثاء، عن الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة، تقديم شهادات من مؤسسات إيطالية تنشط في تونس سلطت الضوء على تجارب ملموسة لتعاون ناجح.ويندرج هذا الحدث، الذي وقع تنظيمه من قبل سفارة تونس بروما، بالتعاون مع غرفة تجارة أومبريا، بالتعاون مع الغرفة التونسيّة الإيطالية للتجارة والصناعة ومركز النهوض بالصادرات، في إطار الجهود المبذولة للترويج للوجهة الإقتصادية التونسية وتعزيز العلاقات بين تونس وإيطاليا.