JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:20 Tunis

ولاية المهدية تحتضن تظاهرة "المهدية الخضراء والمستدامة" يوم 14 ماي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cdab1cdb06162.17514380_fqehplokimjgn.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 05 Mai 2026 - 20:02 قراءة: 0 د, 44 ث
      
تنظم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد/الإدارة الجهوية بالمهدية تظاهرة "المهدية الخضراء والمستديمة"، يوم الخميس 14 ماي 2026، بحضور عدد من الفاعلين في المجال الإقتصادي والبيئي.

ويندرج هذا الحدث، وفق بلاغ صادر، الثلاثاء، عن الوكالة، في إطار دعم التوجهات الوطنية في مجال الإنتقال البيئي والتنمية المستديمة.


وتهدف هذه الفعالية، إلى دفع ريادة الأعمال البيئية وتطوير آفاق الإستثمار المستديم بجهة المهدية من خلال الترويج لفرص الإستثمار الأخضر والمستديم بالجهة والتعريف بآليات دعم وتمويل المشاريع البيئية وريادة الأعمال الخضراء، وإبراز دور الإبتكار في الحد من التأثيرات البيئية وتعزيز النجاعة الطاقية.


كما تسعى الوكالة من خلال هذه التظاهرة، إلى دعم التحول البيئي والطاقي للمؤسسات الصناعية وتعزيز الربط بين التمويل الأخضر والتكنولوجيا النظيفة وتثمين الإقتصاد الأخضر والدائري.

ويتضمّن البرنامج، جملة من المداخلات العلمية والتقنية، التي تُسلّط الضوء على مفاهيم الإقتصاد الأخضر وريادة الأعمال البيئية، إضافة إلى استعراض آليات التمويل التشاركي والمستديم المتاحة للباعثين الشبان وأصحاب المؤسسات الراغبين في الإنخراط في مسار التحوّل الطاقي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328701

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 05 ماي 2026 | 18 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:51
19:13
16:03
12:23
05:21
03:43
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet25°
20° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-17
25°-16
23°-16
27°-16
30°-16
  • Avoirs en devises 24919,8
  • (05/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40003 DT
  • (05/05)
  • 1 $ = 2,87780 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/05)     2736,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/05)   28109 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>