ولاية المهدية تحتضن تظاهرة "المهدية الخضراء والمستدامة" يوم 14 ماي 2026

تنظم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد/الإدارة الجهوية بالمهدية تظاهرة "المهدية الخضراء والمستديمة"، يوم الخميس 14 ماي 2026، بحضور عدد من الفاعلين في المجال الإقتصادي والبيئي.ويندرج هذا الحدث، وفق بلاغ صادر، الثلاثاء، عن الوكالة، في إطار دعم التوجهات الوطنية في مجال الإنتقال البيئي والتنمية المستديمة.وتهدف هذه الفعالية، إلى دفع ريادة الأعمال البيئية وتطوير آفاق الإستثمار المستديم بجهة المهدية من خلال الترويج لفرص الإستثمار الأخضر والمستديم بالجهة والتعريف بآليات دعم وتمويل المشاريع البيئية وريادة الأعمال الخضراء، وإبراز دور الإبتكار في الحد من التأثيرات البيئية وتعزيز النجاعة الطاقية.كما تسعى الوكالة من خلال هذه التظاهرة، إلى دعم التحول البيئي والطاقي للمؤسسات الصناعية وتعزيز الربط بين التمويل الأخضر والتكنولوجيا النظيفة وتثمين الإقتصاد الأخضر والدائري.ويتضمّن البرنامج، جملة من المداخلات العلمية والتقنية، التي تُسلّط الضوء على مفاهيم الإقتصاد الأخضر وريادة الأعمال البيئية، إضافة إلى استعراض آليات التمويل التشاركي والمستديم المتاحة للباعثين الشبان وأصحاب المؤسسات الراغبين في الإنخراط في مسار التحوّل الطاقي.