تأجيل الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الى شهر سبتمبر

Publié le Mardi 05 Mai 2026 - 18:02
      
قرّر اتحاد إذاعات الدول العربية تأجيل الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الى تاريخ 21 – 24  سبتمبر 2026 بعد أن كانت مبرمجة في شهر جوان المقبل.

وأصدر الاتحاد بلاغا اليوم الثلاثاء أكد فيه أن قرار التأجيل قد تم اتخاذه بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة العربية في الفترة الحالية وخاصة في الشرق الأوسط والخليج العربي، وما رافقتها وترافقها من تداعيات حالية ومستقبلية، وهو ما دفع منظّمي التظاهرات والفعاليات الكبرى التي كانت مبرمجة خلال الصائفة المقبلة في العالم العربي الى اتخاذ قرارات مماثلة بتأجيل تلك التظاهرات والفعاليات الى مواعيد لاحقة.

وأضاف البلاغ أن تأجيل الدورة 26 للمهرجان الى شهر سبتمبر القادم سيتيح مشاركة أكبر للهيئات الأعضاء في الاتحاد في فعاليات هذه الدورة، كما سيتيح حضورا أوسع للمشاركين والضيوف في تلك الفعاليات سواء العرب أو الأجانب.
 
