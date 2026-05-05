- عزيز دوقاز يودع بطولة برازافيل للتنس منذ الدور السادس عشر عقب هزيمته أمام الفرنسي كالفين

ودّع التونسي عزيز دوقاز المصنف 664 عالميا بطولة برازافيل الكونغولية للتنس المصنفة من بين دورات التحدي عقب هزيمته أمس الاثنين خلال الدور السادس عشر أمام الفرنسي كالفين هيميري المصنف 316 بنتيجة 0-2 (6-7 و 3-6).وخلال الدور ذاته، يلاقي التونسي اسكندر المنصوري المصنف 1481 لاعب الكونغو الديمقراطية بيانفوني بولانغي مساء اليوم الثلاثاء.يشار الى ان بطولة برازافيل التي تقام على ملاعب ذات أرضية رملية يقدر مجموع جوائزها المالية ب63 ألف دولار.وكان اللاعبان التونسيان خاضا الاسبوع الفارط منافسات بطولة التحدي 2 بابيدجان (كوت ديفوار). وخرج دوقاز من الدور ثمن النهائي إثر خسارته أمام الفرنسي فلوران باكس بنتيجة 1-2 بعد أن أزاح في الدور الأول البريطاني ميلان هوريون بنتيجة 2-صفر في حين ودّع المنصوري البطولة منذ الدور التمهيدي الأول بهزيمته امام البريطاني اوسكار فيتمان بنتيجة صفر-2.