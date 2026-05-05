النادي الصفاقسي: اصابة اللاعب أمين العايدي على مستوى الأربطة المتقاطعة

أعلن النادي الرياضي الصفاقسي اليوم الثلاثاء اصابة اللاعب محمد أمين العايدي على مستوى الأربطة المتقاطعة.وأورد في بلاغ على صفحته الرسمية أنّ اللاعب محمد أمين العايدي سيجري الأسبوع القادم عملية جراحية.يذكر أنّ الاصابة على مستوى الأربطة المتقاطعة تعد من أكثر الاصابات خطورة لدى الرياضيين وغالبا ما تبعدهم عن الميادين لفترة طويلة تتجاوز في الأغلب 6 أشهر.تجدر الاشارة الى أنّ اللاعب محمد أمين العايدي صاحب الـ 20 عاما يشغل خطة مهاجم جناح أيمن وقد لعب هذا الموسم مع النادي الصفاقسي 7 مباريات دون أن يتوفق في احراز أي هدف.ويمتد عقد اللاعب محمد أمين العايدي مع النادي الصفاقسي من 1 جوان 2025 الى غاية 30 جوان 2029.