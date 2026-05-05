الخطوط التونسية: برمجة 44 رحلة ذهابا وإيابا لنقل 5700 حاجّا وحاجّة إلى البقاع المقدّسة

Publié le Mardi 05 Mai 2026 - 16:59
      
أعلنت الخطوط الجويّة التونسية، الثلاثاء، عن برمجة 44 رحلة ذهابا وإيابا، مخصّصة لنقل حوالي 5700 حاجًّا وحاجّة إلى البقاع المقدّسة، من 7 ماي حتّى 14 جوان 2026، إنطلاقا من خمسة مطارات تونسيّة، وذلك استعدادا لتأمين موسم الحج لسنة 1447 هجري/2026 ميلادي.

وتنطلق رحلات الذهاب، وفق بلاغ صادر عن الشركة، بداية من 7 إلى 21 ماي 2026، وسيتم تأمين رحلات نحو المدينة المنوّرة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 ماي، تليها رحلات نحو جدّة من 13 إلى 21 ماي.


وتشمل هذه الرحلات مطارات تونس قرطاج وصفاقس طينة والمنستير الحبيب بورقيبة، وجربة جرجيس، وقابس مطماطة.


وستنطلق رحلات العودة، بحسب المصدر نفسه، بداية من 1 وحتّى 14 جوان 2026، وستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنوّرة وجدّة.

وتوفّر الخطوط التونسية في إطار حرصها على تحسين تجربة السفر امتيازات خاصّة بنقل الأمتعة تشمل حقيبتين بوزن 23 كلغ لكل واحدة، بالإضافة إلى 5 لترات من ماء زمزم، وحقيبة يد بوزن 8 كلغ.
الثلاثاء 05 ماي 2026 | 18 ذو القعدة 1447
