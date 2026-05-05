Babnet

بنزرت: أجهزة الإنقاذ التونسية المشتركة تنجح في تعويم المنصة البترولية الجانحة بالحويشات منذ جانفي 2025

نجحت أجهزة الإنقاذ التونسية المشتركة، اليوم الثلاثاء، في تعويم  المنصة البترولية العائمة بالحويشات من معتمدية بنزرت الجنوبية، وجرّها من المنطقة الصخرية التي جنحت بها  ليلة 12 جانفي 2025، وفق ما ورد بالصفحة الرسميّة للولاية على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك".

وتمكّنت كلّ من مصالح  ديوان البحرية التجارية والموانئ، ووكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي، ومصالح الحرس البحري وجيش البحر، من تنفيذ مخطط الانقاذ  بعد إستنفار كافة الآليات والوسائل اللوجستية والطواقم البشرية، من ذلك الاستعانة بالجرار البحري الجديد "مكتريس"  التابع لادارة ميناء بنزرت - منزل بورقيبة، قبل  تسليم المنصة  الى الجرار الناقل، الذي سيتولى فريقه الفني  القيام بالاصلاحات اللازمة للمنصة في عرض البحر، بالتوازي مع  تسوية وضعيتها  تجاه الدولة التونسية، ومن ثمة السماح لها  بمغادرة السواحل التونسية ومواصلة الابحار في إتجاه أحد الموانئ التركية. 


  وقد كانت حادثة  المنصة البترولية  محلّ متابعات لصيقة من قبل السلط المركزية ذات العلاقة، ومن قبل اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة، والمجلس  الجهوي للأمن، مع تجديد التأكيد، في كلّ مناسبة، على ضرورة على حفظ مصالح الدولة التونسية من جهة، وإلزامية رفع هيكل المنصة من المكان وعدم تركها من جهة أخرى، وذلك حماية للبيئة البحرية من جميع مظاهر التلوث و غيرها من الإشكاليات.     


 وكانت الاجهزة الإنقاذية التونسية المشتركة، قد تولت ليلة 12 جانفي 2025 نجدة  جرار بحري تركي وتأمين منصة عائمة مختصة في حفر آبار البترول بسواحل منطقة الحويشات بمعتمدية بنزرت الجنوبية، علما أن الجرار كان قادما من البرتغال في إتجاه تركيا ، لكن فجأة وبسبب رداءة الاحوال الجوية، التي إتسمت بقوة الامواج والتيارات المائية، تمزّق  الحبل المخصّص لجرّ  المنصة بالقرب من سواحل راس إنجلة، ما حتّم على ربان الجرار الاستنجاد وطلب المساعدة العاجلة من المصالح التونسية، التي تدخّلت في الابان، لتنطلق بعد ذلك سلسلة من الاجراءات لتأمين جر المنصة من مكان جنوحها الحالي لتواصل طريقها. 
الثلاثاء 05 ماي 2026 | 18 ذو القعدة 1447
