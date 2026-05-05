طهران لشركات التأمين: عبور هرمز بدون إذننا خطر على جيوبكم

وأكد مصدر مطلع أن المسارات الملاحية الوحيدة المعتمدة والقابلة للاستخدام في مضيق هرمز هي تلك التي تحددها الملاحية الإيرانية، نافيا أن تتحمل إيران أي مسؤولية تجاه تأمين عبور السفن في أي مسارات أخرى. وذهب التحذير إلى أبعد من ذلك، إذ أعلن أن مسؤولية إيران عن أمن أي سفينة لم تحصل على تصريح عبور من طهران تسقط فور تشغيل محرك تلك السفينة والتحرك باتجاه المضيق.وشدد المصدر على أن الحصول على تصريح إيراني شرط لا تنازل عنه لعبور مضيق هرمز، محذرا من أن أي حادثة تقع لسفينة غير مرخصة ستفضي حتما إلى اضطرابات في المضيق واحتمالات بيئية خطيرة، وأن إيران ستطالب أصحاب السفن والبضائع بتعويضات كاملة عن أي اضطراب أو أضرار بيئية قد تنجم عن ذلك.وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية قبل ساعات قليلة عن أصحاب سفن تأكيدهم أن لا سفينة ستجرؤ على الإبحار في منطقة مضيق هرمز دون الحصول على تصريح مسبق من طهران.