بطولة إفريقيا للسباحة: مشاركة تونس بتسعة عناصر في وهران

تشارك تونس في منافسات بطولة افريقيا للسباحة في صنفي الاواسط و الاكابر(ذكور واناث) بمدينة وهران الجزائرية التي تنطلق اليوم لتتواصل الى غاية 10 ماي الجاري بتسعة عناصر،وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء المدرب الوطني آدم العياري.وأوضح العياري ان النخبة التونسية ستكون ممثلة بعنصرين اثنين في صنف الأكابر هما حبيبة بالغيث (50 م و100 م و200 م سباحة على الصدر) وكنزة الشعشاعي (50 م و100 م سباحة حرة / 50 م و100 م و200 م سباحة على الظهر / 50 م فراشة)، في حين سيحمل سبعة عناصر لواء المشاركة التونسية في صنف الاواسط.ويتألف السباعي التونسي من محمد ياسين بن عجمية (400 م و800 م و1500 م سباحة حرة و200 م سباحة على الظهر) ويوسف دومة (400 م و800 م و1500 م سباحة حرة و200 م سباحة على الظهر) وإسراء العوام (50 م و100 م سباحة حرة و50 م و100 م و200 م سباحة على الظهر) وإيلاف عمري (50 م و100م و200 م سباحة على الصدر)و إيلاف الزواغي (200 م و400 م و800 و1500 م سباحة حرة) وزينب بن طاهر (200 م و400 م و800 و1500 م سباحة حرة) وقمر دربال (50 م و100 م و200 م سباحة على الظهر).وشدّد العياري على أن الهدف من هذه المشاركة يتمثل في الصعود على منصات التتويج لكافة السباحين في كل الاصناف والاختصاصات، مشيرا الى ان المشاركة في هذه البطولة الافريقية التي ستشهد مشاركة قرابة 450 سباحا يمثلون 40 دولة، تمثل بالتوازي تحضيرا هاما للثنائي إيلاف العمري ومحمد ياسين بن عجمية الذي من المنتظر ان يمثل السباحة التونسية في دورة الالعاب الاولمبية للشباب التي ستقام بالعاصمة السينيغالية داكار من 31 اكتوبر الى 13 نوفمبر من السنة الجارية.وبيّن العياري ان عناصر النخبة الوطنية أكابر المتكونة من الخماسي أحمد الجوادي وأحمد أيوب الحفناوي وجميلة بولكباش ومحمد ياسين بن عباس وبلحسن بن ميلاد خيّرت تكثيف التحضيرات مع انديتهم وجامعاتهم للألعاب المتوسطة التي ستقام بمدينة تارانتو الايطالية خلال شهر اوت القادم عوضا عن المشاركة في البطولة الافريقية الحالية.