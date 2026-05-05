ندوة صحفية لسفير الاتحاد الاوروبي بتونس لتسليط الضوء على مستجدات الشراكة الاستراتيجية

بمناسبة الاحتفال بـ" يوم أوروبا "، يعقد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، "جوزيبي بيروني"، مؤتمراً صحفياً، يوم الخميس 7 ماي 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً بأحد النزل
بتونس العاصمة.


وسيخصص هذا اللقاء الإعلامي لاستعراض واقع العلاقات الثنائية وتسليط الضوء على آخر التطورات المتعلقة ببرامج التعاون والشراكة القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي

ويُعد الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لتونس دون منازع، اذ تكشف المؤشرات المسجلة في مطلع عام 2026 استمرارية هذا الزخم، حيث يستقطب السوق الأوروبي نحو 70% من الصادرات التونسية، لا سيما في قطاعات النسيج، الصناعات الميكانيكية والكهرائية وزيت الزيتون


وعلى مستوى الاستثمار، تساهم المؤسسات الأوروبية المقيمة في تونس بشكل فعال في النسيج الصناعي الوطني، حيث توفر آلاف مواطن الشغل وتلعب دوراً محورياً في نقل التكنولوجيا.

ومن جانب آخر، يتم بين تونس والاتحاد الأوروبي تنفيذ عدة برامج تعاون تشمل عدة مجالات الانتقال الطاقي ودفع المبادرة الخاصة والتنمية المستدامة الى جانب مواصلة برامج الدعم الفني والمالي الموجهة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتعزيز تنافسيتها في الفضاء الأوروبي.

تأتي هذه الندوة في وقت تتصاعد فيه الدعوات من الجانبين لمراجعة " اتفاق الشراكة " بهدف جعله أكثر توازناً بما يخدم السيادة الاقتصادية لتونس، مع التركيز على ملفات حارقة مثل الهجرة النظامية وتنقل الكفاءات والتعاون الأمني لمواجهة التحديات المشتركة في حوض المتوسط.
