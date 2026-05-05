كاس العالم 2026: منتخب ايران يفتقد خدمات اللاعب علي زاده بسبب الاصابة

سيفتقد منتخب إيران خدمات لاعبه علي قلي زاده خلال مشاركته ‌في كأس العالم لكرة ‌القدم المقبلة، بعدما تعرض الجناح لإصابة في الركبة أنهت موسمه، وذلك خلال مشاركته في مباراة مع ⁠ناديه ليخ بوزنان البولوني.
واستبدل قلي زاده ، الذي كان من المفترض أن يشارك في مركز الجناح الأيمن مع إيران في كأس العالم، ​خلال مباراة فريقه ضد موتور لوبلين يوم السبت الماضي، وأثبتت الفحوصات لاحقا إصابته بتمزق ⁠في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى.
وقال النادي في بيان "سيخضع قلي زاده لعملية جراحية في الأيام المقبلة، تليها عدة ⁠أشهر من إعادة التأهيل".


وعلى الرغم من استمرار الشكوك حول مشاركة إيران في كأس العالم بسبب الصراع الدائر في المنطقة، واصل لاعبو المنتخب المحليون استعداداتهم للبطولة في طهران.
وأكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الأسبوع الماضي مشاركة إيران في كأس العالم المقبلة، وأنها ستخوض مبارياتها الثلاث في دور المجموعات كما هو ‌مقرر في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تبدأ إيران مشوارها في البطولة بمواجهة نيوزيلندا في لوس انجليس يوم 15 جوان المقبل، قبل أن تواجه بلجيكا ‌في نفس الملعب ⁠يوم 21 منه، وتختتم مبارياتها في المجموعة السابعة بمواجهة مصر في مدينة سياتل بعد خمسة أيام.
