تظاهرة بالمهدية حول الاستثمار الأخضر والابتكار المسؤول يوم 14 ماي 2026

تنظم الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية، يوم الخميس 14 ماي الجاري، تظاهرة جهوية تحت عنوان " المهدية الخضراء والمستدامة "وتهدف هذه التظاهرة إلى دفع ريادة الأعمال البيئية وتطوير آفاق الاستثمار المستدام بالجهة.وينتظر، أن تجمع هذه التظاهرة، نخبة من الخبراء وممثلي الهياكل الوطنية المعنية بمساندة الاستثمار، لبحث سبل تعزيز الانتقال الطاقي ودعم الابتكار المسؤول في النسيج الصناعي والخدماتي.ويتضمن برنامج اللقاء جملة من المداخلات العلمية والتقنية التي تسلط الضوء على مفاهيم الاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال البيئية، اضافة إلى استعراض آليات التمويل التشاركي والمستدام المتاحة للباعثين الشبان وأصحاب المؤسسات الراغبين في الانخراط في مسار التحول الطاقي.وتهدف وكالة النهوض بالصناعة والتجديد من خلال هذا الموعد الاقتصادي إلى خلق فضاء للحوار بين الفاعلين الاقتصاديين وهياكل الدعم، لاستشراف الفرص الواعدة التي يوفرها القطاع البيئي، والعمل على تحويل التحديات المناخية إلى روافد لخلق الثروة ومواطن الشغل بجهة المهدية.وأكدت الوكالة، أن هذه التظاهرة تمثل فرصة هامة للمستثمرين والمهتمين بالابتكار للاطلاع على أحدث التوجهات الوطنية والدولية في مجال التنمية المستدامة.وتأتي هذه المبادرة في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد، التي تضع التحول الأخضر كأولوية قصوى لتعزيز تنافسية المؤسسات التونسية وضمان استدامة الاقتصاد الجهوي والوطني.