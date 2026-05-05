رئيس الجمهورية: إدارة شؤون الدولة لا يمكن أن تقوم على التدوينات أو الصفحات المشبوهة

Publié le Mardi 05 Mai 2026 - 06:02
      
استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس، بقصر قرطاج كلّا من رئيس مجلس نوّاب الشّعب ابراهيم بودربالة ،و رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي

وشدّد رئيس الدّولة في مستهلّ هذا اللّقاء وفق بلاغ إعلامي للرئاسة،على أنّنا نقف جميعا على جبهة واحدة لمواجهة مختلف التحدّيات، فالوطن يجمعنا حتّى وإن تعدّدت المواقف واختلفت المقاربات


كما جدّد رئيس الجمهوريّة تأكيده على أنّ إدارة شؤون الدولة لا يمكن أن تقوم على التدوينات، أو الصفحات المشبوهة ،أو على ترويج الأكاذيب والافتراءات. وأشار في هذا السياق إلى تزامن بعض التصريحات التي تعكس حالة من التيه والعجز والإفلاس لدى جهات معلومة لا تزال في أضغاث أحلامها تراهن على العودة إلى الماضي


وخلص رئيس الدّولة بالتّأكيد على أنّ الشعب التونسي لن ينسى ولن يقبل بأي خطوة إلى الوراء، بل يتطلّع إلى بناء مستقبله بنفسه من خلال مؤسّساته الدستورية التي أقرّها بإرادته عبر الاستفتاء
