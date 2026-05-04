جريمة مروعة تهز القيروان: مقتل كهل وإصابة زوجته بطلق ناري داخل منزلهما

استفاقت مدينة القيروان اليوم على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها رجل في العقد الخامس من عمره، فيما تقبع زوجته في حالة صحية حرجة، إثر تعرضهما لإطلاق نار مباشر داخل منزلهما من قبل شخص مجهول وفق ما اكده مصدر أمني لباب نات.

وتفيد المعطيات الأولية أن الجاني عمد إلى اقتحام مقر سكنى الضحايا، مصوباً نحوهم "بندقية صيد". وأسفر الهجوم عن مفارقة الزوج للحياة على عين المكان متأثراً بإصاباته البليغة، بينما تعرضت الزوجة لإصابات خطيرة استوجبت نقلها على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي بالقيروان لتلقي الإسعافات الضرورية، حيث وُصفت حالتها "بالحرجة .



وفي استجابة سريعة، تمكن أعوان مصلحة النجدة بإقليم الأمن الوطني بالقيروان من تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه في وقت قياسي. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الدوافع وراء هذه الجريمة تعود إلى خلافات سابقة بين الجاني والضحايا.



من جانبها، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بفتح بحث تحقيقي في القضية للوقوف على ملابسات الحادثة بدقة، وتوجيه التهم القانونية اللازمة للجاني بعد استكمال الأبحاث.
