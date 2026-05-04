تالة والعاصمة تحتضنان لقاء بعنوان "السرد والرواية من تالة وعنها" من 16 إلى 18 ماي 2026

تنظم جمعية صيانة المدينة بتالة بالتعاون مع بيت الرواية لقاء ثقافيا بعنوان "السرد والرواية من تالة وعنها"، وذلك من 16 إلى 18 ماي الجاري، بهدف تثمين الرصيد الثقافي المحلي وتوظيفه كرافعة للتنمية.ويندرج هذا اللقاء، وفق منظميه، ضمن مشروع "الثقافة كرافد للتنمية بمدينة تالة"، والذي يسعى إلى إعادة اكتشاف المخزون الثقافي للجهة والتعريف به، مع العمل على تحويله إلى عنصر فاعل في دعم التنمية الاقتصادية وتحفيز التغيير الاجتماعي، من خلال تشجيع المبادرات الثقافية واستقطاب اهتمام مختلف الفاعلين.وتنطلق أشغال الجلسة العلمية الأولى، برئاسة هيام الفرشيشي، وتتضمن مداخلة لكوثر بولعابي بعنوان "كتابات سردية نسائية رائدة من تالة"، تليها مداخلة للشاعر توفيق الحيوني بعنوان "تالة... بعينيْ طفل". كما يقدم رضا السهيلي مداخلة بعنوان "خربشات، ثلاثي الماء-المقدس-المدنس من خلال المعمار بتالة"، فيما يتناول الناصر تليلي في مداخلته موضوع "من الرواية إلى الشاشة".ويتخلل برنامج اليوم الأول عرض موسيقي يقدمه الأخوان آمنة وأمان سايحي.كما تحتضن المكتبة العمومية بتالة، في اليوم نفسه، ورشة تدريبية في الكتابة لفائدة المبدعين المحليين، يؤطرها لسعد بن حسين وعبد الرؤوف روافي. ويقدم عبد العزيز صعايني محاضرة حول رواية "حدث أبو هريرة قال" لمحمود المسعدي لفائدة تلاميذ البكالوريا، ليختتم هذا اليوم الأول بعرض فيلم "تالة عصيان أبدي" للمخرج عادل بكري.ويخصص برنامح يوم الأحد 17 ماي لتنظيم زيارة ميدانية إلى المعالم الأثرية والتاريخية بكل من تالة وحيدرة في إطار التعريف بالموروث الحضاري للجهة.ويحتضن بيت الرواية تونس بمقره في مدينة الثقافة بتونس العاصمة فعاليات اليوم الختامي لهذا اللقاء، حيث تنعقد الجلسة العلمية الثالثة برئاسة كوثر بولعابي، وتتضمن مداخلة لسمير بن علي بعنوان "الفضاء وأبعاده من خلال نماذج سردية من تالة"، وأخرى لسلوى الراشدي حول المجموعة القصصية "الطرزنو يعيش ويربي الريش" لمحمد رشاد الحمزاوي، بالإضافة إلى مداخلة لعبد الرؤوف روافي بعنوان "الرمز في كتابات هاجر عوري (إجاعة اللفظ وإشباع المعنى)"، ومداخلة لحسنين بن عمو حول حضور تالة في رواية "عام الفزوع". كما يقدم عبد العزيز صعابني مداخلة بعنوان "تشكيل المرجع في أقصوصة أنا رواية نفسي" لعبد الرؤوف روافي، قبل فتح باب النقاش.وتُستأنف الأشغال خلال الجلسة الرابعة، برئاسة سمير بن علي، حيث تقدم هيام الفرشيشي مداخلة بعنوان "أسفار أبي الأحناش المفقودة: علالة الحواشي برواية تجريبية تستلهم التراث اللامادي لريف تالة"، فيما يتناول عاطف قضومي نص "Thala matrice d'une exofiction de la filiation : Je suis mon père"، ويعرض حسناوي الزارعي مداخلة بعنوان "مسيرة أدبية بين السرد والبحث في السرد"، إلى جانب مداخلة لعمر السعيدي حول حضور تالة في "سيرة العائد 2". ويختتم اللقاء بتكريم المشاركين، يليه عرض فيلم "تالة عصيان أبدي".