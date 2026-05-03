تفكيك شبكة لترويج المخدرات بالمهدية وحجز كميات هامة وممتلكات فاخرة(الحرس الوطني)

في إطار مواصلة المجهودات الأمنية الرامية إلى مكافحة ظاهرة ترويج المواد المخدرة والتصدي لكل الشبكات الإجرامية المنظمة، تمكن أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات ببنعروس، التابعة لإدارة الشؤون العدلية، من تفكيك شبكة تنشط بجهة المهدية مختصة في ترويج المخدرات.وأسفرت العملية، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء يوم الأحد عن الإدارة العامة للحرس الوطني، عن إلقاء القبض على خمسة عناصر من أفراد الشبكة، تتراوح أعمارهم بين 24 و66 سنة، كما تم حجز حوالي 2 كلغ من مسحوق أبيض اللون يُشتبه في كونه مخدر "الكوكايين"، إضافة إلى ميزان إلكتروني، وكمية من المصوغ، وسيارتين فاخرتين، و3 دراجات نارية، إلى جانب مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات النشاط الإجرامي.وقد أذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها، بالاحتفاظ بالمظنون فيهم، مع إدراج شخصين آخرين في التفتيش.