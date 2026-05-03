والي سوسة: دعوة مربي النحل والماشية لأخذ الاحتياطات اللازمة تبعا لرش المبيدات بواسطة الطائرة

Publié le Dimanche 03 Mai 2026 - 22:22
      
أفاد والي سوسة بأنه سيقع، في نطاق برنامج مقاومة الحشرات بالمآوي الريفية، رش المبيدات بواسطة الطائرة بالمنخفضات الساحلية والمستنقعات الممتدة من نهاية المركب السياحي بالحمامات الجنوبية إلى نهاية غابة المدفون(مناطق بوفيشة والنفيضة وهرقلة)، وضفاف وادي شرشر وشوقاف بين الطريق الوطنية رقم 1 ومصب وادي شوقاف والضفاف الغربية لسبخة سيدي خليفة(منطقة بوفيشة)، وذلك طيلة اليوم خلال الفترة الممتدة بين 4 و16 ماي الحالي.

ودعا والي سوسة، كافة مربي النحل لأخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بتلك المناطق خلال اليوم الذي ستتم فيه عملية رش المبيدات وطيلة الأربع وعشرين ساعة التي تليه، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للولاية اليوم الأحد. كما أكد على أنه يتحتم على مربي الماشية اجتناب الرعي بالمناطق التي تم رشها بالمبيدات، لمدة أسبوع.


وأشار الوالي إلى أنه يمكن، لمزيد الإرشادات، الاتصال بالمخبر التابع لبلدية تونس والكائن بشارع الطيب المهيري عدد 46 تونس، أو على الهاتف 71786001- 71787755.
