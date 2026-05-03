Babnet   Latest update 22:22 Tunis

" القيروان: اكثر من 90 كشافا يشاركون في حملة تحسيسية بيئية بالمدينة العتيقة تحت شعار "مدينتي نحبها نظيفة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6356637f556af3.58157066_emhogqkfljpni.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 03 Mai 2026 - 21:44 قراءة: 1 د, 20 ث
      
تزامنا مع الاحتفالات باليوم الوطني للكشاف، احتضنت ساحة "بطحاء الجرابة" بالمدينة العتيقة بالقيروان اليوم الاحد تظاهرة بيئية توعوية بمشاركة اكثر من 90 كشافا وذلك تحت شعار "مدينتي نحبها نظيفة" تهدف الى تعزيز دور الكشفيين في العمل الاجتماعي ونشر ثقافة الوعي البيئي لدى الناشئة والمتساكنين.
وافاد قائد جهة القيروان للكشافة التونسية خالد الرماح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بان هذه المبادرة تندرج ضمن سلسلة من الأنشطة التي سطرتها الجهة على مدار ايام 1 و2 و3 ماي 2026 احتفاء بالذكرى الوطنية للكشاف والتي اختتمت بهذه الحملة التحسيسية التوعوية بمشاركة ابناء الكشافة والاولياء والمتساكنين للنهوض بالمحيط البيئي وتعزيز جمالية المعالم التاريخية للمدينة، بما يتماشى مع الدور المجتمعي والتربوي للمنظمة الكشفية.
وبين القائد خالد الرماح ان الحملة الميدانية بساحة "بطحاء الجرابة" تضمنت أنشطة توعوية مباشرة مع المارة والمتساكنين وأصحاب المحلات التجارية لحثهم على الحفاظ على نظافة المحيط واتباع السلوكيات البيئية السليمة، مما أضفى طابعا تشاركيا على التظاهرة ولقي استحسانا واسعا من مرتادي المدينة القديمة.

و اكد ان 96 كشافا من مختلف الاعمار والأفواج التابعة لجهة القيروان، شاركوا في هذا النشاط الذي توزع على 6 ورشات عمل متنوعة، شملت أشغال التنظيف وتزيين الفضاءات العامة مشيرا الى ان الحملة لم تقتصر على الجانب التوعوي فحسب بل امتدت لتشمل الجانب الفني والجمالي، حيث بادر المشاركون برسم جداريات فنية تحمل رسائل بيئية هادفة، اضفت لمسة جمالية على جدران المنطقة تذكر بضرورة الحفاظ على التراث المعماري والبيئي للمدينة.
ويذكر ان ساحة "بطحاء الجرابة" تعد واحدة من أعرق وأهم الساحات المفتوحة داخل المدينة العتيقة بالقيروان، وهي تمثل قلبا نابضا للحياة الاجتماعية والتجارية والسياحية ، وتحمل إرثا تاريخيا يرتبط بهوية المدينة المعمارية والحرفية، وهي تستغل لإقامة التظاهرات الثقافية والحملات التوعوية والمهرجانات على غرار الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328588

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 03 ماي 2026 | 16 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:48
19:12
16:03
12:23
05:23
03:46
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet26°
19° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-12
31°-14
29°-18
25°-17
25°-16
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>