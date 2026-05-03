" القيروان: اكثر من 90 كشافا يشاركون في حملة تحسيسية بيئية بالمدينة العتيقة تحت شعار "مدينتي نحبها نظيفة

تزامنا مع الاحتفالات باليوم الوطني للكشاف، احتضنت ساحة "بطحاء الجرابة" بالمدينة العتيقة بالقيروان اليوم الاحد تظاهرة بيئية توعوية بمشاركة اكثر من 90 كشافا وذلك تحت شعار "مدينتي نحبها نظيفة" تهدف الى تعزيز دور الكشفيين في العمل الاجتماعي ونشر ثقافة الوعي البيئي لدى الناشئة والمتساكنين.وافاد قائد جهة القيروان للكشافة التونسية خالد الرماح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بان هذه المبادرة تندرج ضمن سلسلة من الأنشطة التي سطرتها الجهة على مدار ايام 1 و2 و3 ماي 2026 احتفاء بالذكرى الوطنية للكشاف والتي اختتمت بهذه الحملة التحسيسية التوعوية بمشاركة ابناء الكشافة والاولياء والمتساكنين للنهوض بالمحيط البيئي وتعزيز جمالية المعالم التاريخية للمدينة، بما يتماشى مع الدور المجتمعي والتربوي للمنظمة الكشفية.وبين القائد خالد الرماح ان الحملة الميدانية بساحة "بطحاء الجرابة" تضمنت أنشطة توعوية مباشرة مع المارة والمتساكنين وأصحاب المحلات التجارية لحثهم على الحفاظ على نظافة المحيط واتباع السلوكيات البيئية السليمة، مما أضفى طابعا تشاركيا على التظاهرة ولقي استحسانا واسعا من مرتادي المدينة القديمة.و اكد ان 96 كشافا من مختلف الاعمار والأفواج التابعة لجهة القيروان، شاركوا في هذا النشاط الذي توزع على 6 ورشات عمل متنوعة، شملت أشغال التنظيف وتزيين الفضاءات العامة مشيرا الى ان الحملة لم تقتصر على الجانب التوعوي فحسب بل امتدت لتشمل الجانب الفني والجمالي، حيث بادر المشاركون برسم جداريات فنية تحمل رسائل بيئية هادفة، اضفت لمسة جمالية على جدران المنطقة تذكر بضرورة الحفاظ على التراث المعماري والبيئي للمدينة.ويذكر ان ساحة "بطحاء الجرابة" تعد واحدة من أعرق وأهم الساحات المفتوحة داخل المدينة العتيقة بالقيروان، وهي تمثل قلبا نابضا للحياة الاجتماعية والتجارية والسياحية ، وتحمل إرثا تاريخيا يرتبط بهوية المدينة المعمارية والحرفية، وهي تستغل لإقامة التظاهرات الثقافية والحملات التوعوية والمهرجانات على غرار الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف.