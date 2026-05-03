رئيس البرلمان في افتتاح الأيام العلمية للمرحوم نبيه ثابت: ولاية صفاقس تتميّز بكفاءات ورأسمال بشري قادر على دفع قطاع السياحة العلاجية في تونس

قال رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة إنّ ولاية صفاقس تتميّز بكفاءات ورأسمال بشري قادر على دفع قطاع السياحة العلاجية في تونس، مشدّدا على أنّ تونس تمتلك من الإمكانيات البشرية ما يؤهّلها للارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة، وذلك خلال إشرافه يوم أمس السبت بصفاقس على افتتاح الأيام العلمية الأولى للمرحوم الدكتور والنائب نبيه ثابت، التي انتظمت على امتداد يومين تحت شعار "صفاقس قطب للاستثمار المستدام".

وشارك في هذه التظاهرة التي انتظمت لأول مرة بصفاقس وتضمنت عدة ورشات علمية، نواب وخبراء وأطباء وأصحاب مؤسسات صحية ورجال أعمال ومسؤولون جهويون، الى جانب ممثلين عن المنظمات الوطنية والمجتمع المدني وذلك بهدف بلورة رؤية تشاركية لتطوير قطاع السياحة العلاجية بجهة صفاقس، وفق بلاغ صادر الأحد عن البرلمان.


وفي مستهل كلمته، ترحّم رئيس مجلس نواب الشعب على النائب المرحوم نبيه ثابت، رئيس لجنة الصحة سابقا، مؤكّدًا أنّ الحضور اليوم يُمثّل لمسة وفاء وتقدير لذكراه، لما تركه من بصمة بارزة، خاصة من خلال مبادرته بمقترح قانون المسؤولية الطبية الذي ظلّ لسنوات دون حسم لدى المجالس السابقة، قبل أن تتم المصادقة عليه إثر مجهودات كبيرة في دراسته.


واستعرض رئيس مجلس نواب الشعب ثلاث محطات تاريخية كبرى مرّت بها تونس، تمثّلت الأولى في فترة الحماية، حيث استشهد نحو ألف من أبناء صفاقس في يوم واحد دفاعًا عن مدينتهم، وما رافق ذلك من تحوّلات مجتمعية عميقة. أمّا المرحلة الثانية، فكانت خلال الحرب العالمية وما تلاها من توجّه الدولة الوطنية نحو الاستثمار في التعليم، وهو ما مكّن من بروز العديد من الكفاءات الوطنية. فيما تمثّلت المرحلة الثالثة في الثورة المعلوماتية، وما أفرزته من زخم كبير في استعمال مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أكّد أنّ النظام السياسي في تونس يرتكز على ثلاث وظائف تعمل في استقلالية وتناغم، وفق ما كرّسه الدستور، مبرزًا أنّ النواب أحرار في آرائهم ومواقفهم، ويضطلعون بدراسة مشاريع القوانين قبل اتخاذ القرار بشأنها.

وعبّر عن اعتزازه بمستوى أداء مجلس نواب الشعب، سواء في مستواه التشريعي عبر تقديم مقترحات ودراسة مشاريع القوانين أو الرقابي، من خلال توجيه الأسئلة الشفاهية والكتابية إلى أعضاء الحكومة بما يخدم المصلحة العامة.

وختم بالتأكيد على ضرورة ترسيخ الطمأنينة لدى التونسيين وبعث الأمل في مختلف فئات المجتمع، خاصة لدى الشباب، داعيًا اياهم إلى العمل داخل وطنهم والمساهمة في دفع مسيرة التنمية، ومعتبرًا أنّ البلاد في حاجة إلى حماس الشباب، ونضج الكهول، وحكمة الشيوخ.

و في رده على أسئلة الصحفيين، أكّد رئيس مجلس نواب الشعب أنّ المجلس قادر على الاضطلاع بدور هام في تطوير التشريعات التي أصبحت ضرورة ملحّة، إضافة إلى حثّ الحكومة على إصدار الأوامر الترتيبية اللازمة لتطبيقها، خاصة في ما يتعلّق بمراجعة منظومة الصفقات العمومية، مشيرًا إلى أنّ هذا الملف سيحظى بالاهتمام في القريب العاجل.

وأضاف أنّ صفاقس تمثّل منارة علمية واقتصادية قادرة على أن تكون قاطرة لدفع النمو كما كانت في السابق، معتبرًا أنّ دعم هذه التوجّهات وتطويرها من شأنه أن يحقّق فائدة مثلى لكامل البلاد من شمالها إلى جنوبها، على أن تستفيد بقية الولايات من هذه التجربة بما يضمن تنمية شاملة ومتوازنة.

وتمّ تكريم عائلة النائب المرحوم الدكتور نبيه ثابت من قبل رئيس مجلس نواب الشعب ووالي صفاقس محمد الحجري، إلى جانب تكريم عائلة الفقيد لسعد الورتاني، معتمد صفاقس الغربية، وذلك تقديرًا لما قدّماه من تفانٍ في أداء مهامهما وخدمتهما للصالح العام.

وفي ختام الجلسة الأولى، أشرف رئيس البرلمان، مرفوقًا بوالي صفاقس، على تدشين المركز الدولي للمؤتمرات التابع لجمعية صفاقس للمعارض والمؤتمرات الدولية، والذي يضمّ عددًا من القاعات الكبرى المخصّصة لاحتضان التظاهرات والفعاليات المختلفة.

ثم اطّلع رئيس مجلس نواب الشعب على سير الورشات التي يحتضنها هذا المؤتمر، حيث تتولى كل ورشة إعداد مقترحات قوانين مرفقة بتعليلها، مع إمكانية تقديم مقترحات تعديل يتم تضمينها ضمن مؤلَّف جامع لأعمال هذه التظاهرة.

وقد أشرف على كل ورشة نائب شعب بمشاركة ممثلين عن مختلف الأطراف المتداخلة، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى بلورة رؤية متكاملة تجعل من صفاقس قطبًا للاستثمار تمهيدا للصالون الدولي للسياحة العلاجية.

