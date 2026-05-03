突尼斯对华出口享受两年全面关税豁免及优惠待遇

自2026年5月初起，中国开始对来自53个与其有外交关系的非洲国家的所有商品实施全面关税豁免（零关税），突尼斯位列其中。此举旨在促进贸易往来，加强与中国大陆的经济合作。这项政策自2024年12月1日起已对33个被列为最不发达国家的非洲国家生效，当时涵盖了所有产品类别。为扩大这一政策方向，中国决定将措施适用范围扩大至另外20个不属于最不发达国家类别的非洲国家，突尼斯也在其中，并给予其为期两年的全面关税豁免优惠待遇。据中国外交消息人士称，该决定是落实中国国家主席习近平在今年二月举行的第39届非洲联盟峰会贺信中所作宣布的具体行动。习主席强调，此举是加强与非盟国家经济伙伴关系的战略方向的一部分，同时将继续签署支持共同发展的合作协议。这项由中国单方面采取的措施，旨在支持非洲国家向中国市场的出口，使非洲国家能够迅速抓住现有贸易机遇，尤其是在当前全球面临经济挑战、国际冲突影响及保护主义抬头的背景下。就突尼斯而言，橄榄油是其主要的出口农产品之一。中国驻突尼斯大使馆近期与突尼斯海关总署协调，为突方组织了多场说明会，详细介绍了食品进口的检验检疫程序及规则。中国对非关税措施也给予了特别重视，中国海关总署已修订了关于食品出口外国企业注册的相关规定，以促进这些产品进入中国市场。在此背景下，已在华注册的突尼斯橄榄油生产企业数量显著增加。为支持这一政策方向，中国大使馆已邀请突尼斯出口促进中心推荐数家行业大型企业，以便对其进行实地指导并协助解决在注册和出口过程中可能遇到的困难。预计下一阶段两国将进一步加强协调，努力加快突尼斯农产品和食品进入中国市场的步伐，并鼓励出口多样化，以充分利用这一市场提供的巨大潜力。需要指出的是，该政策不同于传统的自由贸易协定，它基于单边、分阶段的关税豁免原则，不要求对等减让。在此框架下，双方正致力于达成"早期收获"安排，并签署经济伙伴关系协定，以确保建立可持续、稳定的制度框架。中国与突尼斯已就该伙伴关系协定的总体框架文本达成一致，预计将尽快签署，随后启动详细谈判，涵盖贸易便利化、增强经济包容性、支持供应链以及参与新兴发展领域等多个方面。这一举措反映了中国扩大对非经济开放、加强与非盟贸易关系的政策取向，有助于构建基于共同利益和共同发展的伙伴关系。