تفكيك وفاق إجرامي مختصّ في تهريب وترويج المخدرات عبر الدول وضبط شحنة من مخدر الكوكايين تزن أكثر من 1 كغ

تمكّنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات صلب إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، خلال هذا الأسبوع، من تفكيك وفاق إجرامي مختص في تهريب وترويج المخدرات عبر الدول، حسب ما أفاد به مصدر أمني مسؤول في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم ضبط شحنة من مخدر الكوكايين تزن أكثر من 1 كغ تم تهريبها من دولة عربية مجاورة عبر أحد مواطنيها لترويجها لاحقا في صفوف الشباب والملاهي الليلية، مشيرا إلى ان الأبحاث لا تزال جارية من قبل وحدات الأمنية المذكورة.
