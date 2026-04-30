موقع أوذنة الأثري يحتضن الجمعة تظاهرة "يوم أوذنة للدراجات: انطلاق مسلك جديد"

تنظّم وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، غدا الجمعة، تظاهرة "يوم أوذنة للدراجات: انطلاق المسلك الجديد"، بموقع أوذنة الأثري، ولاية بن عروس" وذلك من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الخامسة مساءً.وبين المنظمون ان هذه التظاهرة تندرج في إطار مقاربة ثقافية - تنموية ترمي إلى تثمين التراث الوطني وتفعيله عبر مبادرات مبتكرة تجمع بين البعد الثقافي والرياضي.وتمثّل هذه التظاهرة نموذجًا عمليًا لإعادة إدماج المواقع الأثرية في الديناميكية المجتمعية، بما يعزّز الوعي الجماعي بقيمتها الحضارية ويدعم المسالك الثقافية البديلة ويكرّس ثقافة الرياضة المستدامة في الفضاءات التراثية.كما تسعى هذه المبادرة إلى خلق تفاعل إيجابي بين مختلف الفاعلين في الشأن الثقافي والرياضي وترسيخ مقاربة تشاركية تُعلي من دور المواطن في صون التراث والمحافظة عليه، مع الانفتاح على أنماط جديدة من التنشيط الثقافي والسياحي.ويتضمن برنامج التظاهرة خاصة جولة بالدراجات على المسلك الجديد، مصحوبة بشروحات تاريخية حول الموقع الأثري بأوذنة فضلا عن برمجة عروض وأنشطة تنشيطية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمريةوألعابا جماعية وفكرية تعزّز روح المشاركة والتفاعلكما سيتم تخصيص فضاء لتعليم ركوب الدراجات لفائدة المبتدئين بإشراف مختصين فيما ستعزز المكتبة المتجولة في هذه التظاهرة البعد الثقافي والمعرفي.