Babnet   Latest update 08:31 Tunis

البطولة السعودية - النصر يفوز على الأهلي بهدفين ويعزز صدارته

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f305e0a29528.41852850_nplqigfkjohem.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Avril 2026 - 08:31 قراءة: 0 د, 54 ث
      
عزز النصر صدارته للبطولة السعودية لكرة القدم بفوزه على ضيفه الأهلي بهدفين دون رد يوم الاربعاء ضمن مباريات الجولة الثلاثين.
وسجل هدفي النصر كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 76 والفرنسي كنسغلي كومان في الدقيقة 90.


وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 79 نقطة في صدارة المسابقة بفارق 8 نقاط أمام الهلال صاحب المركز الثانيالذي لعب مباراة أقل فيما تجمد رصيد الأهلي عند 66 نقطة في المركز الثالث مع مباراة منقوصة.
وفي الجولة ذاتها، فاز القادسية على الرياض بأربعة أهداف دون رد تناوب على إحرازها كل من عبدالله السالم في الدقيقتين 7 و77 وجوليان كينونيس في الدقيقتين 67 و90+3. ورفع القادسية رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع مقابل 23 نقطة للرياض في المركز السادس عشر.


كما تغلب الاتحاد على مضيفه التعاون بهدفين دون رد سجلهما حسام عوار في الدقيقة 19 ويوسف النصيري في الدقيقة 52 ليرفع الاتحاد رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس مع مباراة مؤجلة مقابل 49 نقطة للتعاون في المركز الخامس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328373

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 30 أفريل 2026 | 13 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:45
19:09
16:02
12:24
05:27
03:50
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet26°
21° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-17
24°-16
20°-14
26°-12
29°-15
  • Avoirs en devises 25345,5
  • (29/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40393 DT
  • (29/04)
  • 1 $ = 2,87541 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/04)     2387,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/04)   28015 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>