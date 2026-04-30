البطولة السعودية - النصر يفوز على الأهلي بهدفين ويعزز صدارته

هدف الأسطورة كريستيانو رونالدو ضد الأهلي كاملاً مع جميع الإعادات . pic.twitter.com/V83aLntkZY — قورجس (@gorgeous4ew) April 29, 2026

عزز النصر صدارته للبطولة السعودية لكرة القدم بفوزه على ضيفه الأهلي بهدفين دون رد يوم الاربعاء ضمن مباريات الجولة الثلاثين.وسجل هدفي النصر كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 76 والفرنسي كنسغلي كومان في الدقيقة 90.وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 79 نقطة في صدارة المسابقة بفارق 8 نقاط أمام الهلال صاحب المركز الثانيالذي لعب مباراة أقل فيما تجمد رصيد الأهلي عند 66 نقطة في المركز الثالث مع مباراة منقوصة.وفي الجولة ذاتها، فاز القادسية على الرياض بأربعة أهداف دون رد تناوب على إحرازها كل من عبدالله السالم في الدقيقتين 7 و77 وجوليان كينونيس في الدقيقتين 67 و90+3. ورفع القادسية رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع مقابل 23 نقطة للرياض في المركز السادس عشر.كما تغلب الاتحاد على مضيفه التعاون بهدفين دون رد سجلهما حسام عوار في الدقيقة 19 ويوسف النصيري في الدقيقة 52 ليرفع الاتحاد رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس مع مباراة مؤجلة مقابل 49 نقطة للتعاون في المركز الخامس.