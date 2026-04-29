وزيرة الثقافة تشارك بالجزائر في افتتاح الجلسات العلمية لـ “اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر "وتلتقي بنظيرتها الجزائرية

شاركت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي اليوم الاربعاء، بمركز الجزائر الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، في الافتتاح الرسمي للجلسات العلمية لـ “اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر" في نسختها الأولى تحت عنوان "أغسطين تجل جزائري أفريقي متوسطي".كما شارك في أشغال اليوم الأول باحثون من تونس والجزائر وفرنسا تناولوا محور ” القديس أوغسطين، الإنسان، الفيلسوف، الروحي وانتمائه الثلاثي كمفكر المشرق والمغرب، وفق بلاغ لوزارة الثقافة.وتميز حفل الافتتاح بحضور رسمي وديبلوماسي رفيع المستوى.وتتواصل أشغال اللقاءات العلمية غدا لتتناول محاور أخرى من فكر أغسطين وفلسفته ورحلته من قرطاج إلى أوستيا التي جعلت من المتوسط فضاء للبحث والتفكير الكوني.وأدت وزيرة الشؤون الثقافية على هامش مشاركتها في هذه التظاهرة زيارة إلى وزارة الثقافة والفنون أين كانت في استقبالها نظيرتها الجزائرية مليكة بن دودة.و كان اللقاء مناسبة تبادلت خلالها الوزيرتان سبل الارتقاء بالعمل الثنائي المشترك في مجالات عديدة.وتم التطرق خلال اللقاء لأوجه التعاون في مجال المسرح والسينما وتبادل الإقامات الفنية بين البلدين ودعم الإنتاجات المشتركة.كما تم التباحث حول أهمية دور كتاب الطفل في تكوين الأجيال القادمة وأهمية الاستثمار فيه. ونوهت الوزيرة بالمشاركة المتميزة للجزائر في الدورة الحالية لمعرض الكتاب مقترحة أن تكون الجزائر ضيف شرف الدورة القادمة.من جهة أخرى تعهدت وزيرتا الثقافة التونسية والجزائرية بتثمين التراث المشترك وصونة والدفاع عن ملفات التسجيل المشتركة على غرار ملف المسارات الأوغسطينية الذي تقدمت به تونس والجزائر وإيطاليا والفاتيكان.