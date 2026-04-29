القيروان: إيقاف 45 مفتشا عنهم وحجز ممنوعات وأجهزة الكترونيّة مجهولة المصدر خلال حملة أمنيّة وسط مدينة القيروان

أسفرت حملة أمنية شاركت فيها، مساء أمس الثلاثاء، وحدات أمنية وشرطة المرور التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقيروان، عن إيقاف 45 شخصا مفتشا عنهم لدى العدالة في قضايا مختلفة، وعن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء، وأجهزة إلكترونية مجهولة المصدر، ومبالغ مالية، الى جانب كميات من المشروبات الكحولية ومن القنب الهندي، وفق مصدر أمني.وأوضح نفس المصدر لصحفيّة "وات"، أنّ هذه الحملة، التي أسفرت أيضا عن جملة من المخالفات المرورية واستمرت الى ساعة متأخرة من الليل، تأتي في إطار التصدي لكل مظاهر الجريمة والإخلال بالأمن العام.وشملت التدخلات الأمنية للحملة مختلف الفضاءات العامة، والأحياء السكنية، ومحيط المؤسسات التربوية، ومداخل مدينة القيروان، وذلك حماية لسلامة المواطنين، والمحافظة على مناخ الأمن والإستقرار في كافة أنحاء المدينة.