Babnet   Latest update 23:11 Tunis

القيروان: إيقاف 45 مفتشا عنهم وحجز ممنوعات وأجهزة الكترونيّة مجهولة المصدر خلال حملة أمنيّة وسط مدينة القيروان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f2676998fdd9.45483705_niolehfqmgjpk.jpg>
AI Creation / صورة توضيحية
Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Avril 2026 - 22:09 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أسفرت حملة أمنية شاركت فيها، مساء أمس الثلاثاء، وحدات أمنية وشرطة المرور التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقيروان، عن إيقاف 45 شخصا مفتشا عنهم لدى العدالة في قضايا مختلفة، وعن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء، وأجهزة إلكترونية مجهولة المصدر، ومبالغ مالية، الى جانب كميات من المشروبات الكحولية ومن القنب الهندي، وفق  مصدر أمني.

وأوضح نفس المصدر لصحفيّة "وات"، أنّ هذه الحملة، التي أسفرت أيضا عن جملة من المخالفات المرورية واستمرت الى ساعة متأخرة من الليل، تأتي في إطار التصدي لكل مظاهر الجريمة والإخلال بالأمن العام.

وشملت التدخلات الأمنية للحملة مختلف الفضاءات العامة، والأحياء السكنية، ومحيط المؤسسات التربوية، ومداخل مدينة القيروان، وذلك حماية لسلامة المواطنين، والمحافظة على مناخ الأمن والإستقرار في كافة أنحاء المدينة. 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328355

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 29 أفريل 2026 | 12 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:43
19:08
16:02
12:24
05:28
03:52
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet28°
21° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-16
29°-17
24°-17
21°-14
25°-12
  • Avoirs en devises 25345,5
  • (29/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40393 DT
  • (29/04)
  • 1 $ = 2,87541 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/04)     2387,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/04)   28015 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>