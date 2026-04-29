منوبة: غرق شخص ونجاة اثنين آخرين في حادث انزلاق سيارة في قنال مياه الشمال

Publié le Mercredi 29 Avril 2026 - 19:40
      
 تمكّن أعوان الحماية المدنية بمنوبة، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة كهل من قنال مياه الشمال على مستوى طريق بجاوة (بعد المركب الجامعي بمنوبة)، وذلك إثر انزلاق سيارة كان على متنها رفقة شخصين آخرين وسقوطها في القنال، وذلك وفق معطيات أفادت بها الإدارة الجهوية للحماية المدنية صحفيّة "وات".

وقد تدخّل الأعوان فور إبلاغهم عن الحادث في حدود الساعة الثامنة صباحا، وتولوا نقل مرافقي الهالك الاثنين الذين نجيا من الغرق الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ثم قاموا بإخراج السيارة من القنال بالاستعانة بالآليات الضرورية.


وتعود أسباب الحادث، وفق معطيات أوليّة، الى انزلاق السيارة وعجز السائق عن التحكم فيها لتسقط في القنال ويغرق أحد ركابها، علما أنّه تمت معاينة السيارة من قبل مصالح النيابة العمومية بمنوبة، والإذن بنقل الجثة للطب الشرعي بالعاصمة.
  • Radio Diwan
