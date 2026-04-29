بطولة افريقيا للمصارعة: المنتخب التونسي للوسطيات يحرز ميداليتين ذهبيتين

أحرز المنتخب التونسي للمصارعة للوسطيات اليوم الأربعاء ميداليتين ذهبيتين ضمن منافسات البطولة الافريقية لمختلف الفئات العمرية (أصاغر وأواسط وأكابر فتيانا وفتيات) المقامة بمدينة الاسكندرية المصرية من 27 أفريل الى غاية 4 ماي القادم.وجاءت الميدالية الذهبية الأولى عن طريق اسراء السليمي في وزن أقل من 57 كلغ في حين حملت الميدالية الذهبية الثانية توقيع شهد الجلجلي في وزن 57 كلغ.يذكر أنّ المنتخب التونسي للوسطيات، الذي يقوده المدرب محمد علي بوزيان، يشارك في البطولة الافريقية بـ 4 مصارعات هنّ: ملاك الصمودي ( 50 كلغ) واسراء السليمي ( 53 كلغ) وشهد الجلجلي (57 كلغ) وشيماء الداخلي (59 كلغ).