بطولة العالم لكرة الطاولة لندن 2026(فرق-اكابر): تونس تفوز على غواتيمالا 3 - 1

Publié le Mercredi 29 Avril 2026 - 20:33
      
فاز المنتخب التونسي لكرة الطاولة اليوم الأربعاء على منتخب غواتيمالا 3 - 1 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة لبطولة العالم للفرق المقامة بالعاصمة البريطانية لندن الى غاية 10 ماي القادم.

وكان المنتخب التونسي المكوّن من الثلاثي بوبكر بوراس ويوسف العيدلي ووسيم الصيد، وتحت إشراف المدرب الوطني مراد سطا، قد انهزم أمس في الجولة الأولى أمام نظيره الهندي 0 - 3 .

ويلاقي المنتخب التونسي غدا الخميس انطلاقا من الساعة الخامسة مساء المنتخب السلوفاكي.
وسيكون المنتخب التونسي مطالبا بالفوز في مباراته الأخيرة التي ستجمعه بالمنتخب السلوفاكي ضمن دور المجموعات من أجل ضمان الترشح للأدوار الاقصائية.
يذكر أن المشاركة التونسية في مونديال الفرق الذي ينتظم على هامش الاحتفال بمائوية تأسيس الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، تقتصر على منتخب الأكابر في ظل تعذر مشاركة منتخب الكبريات، بعد ان ضمن الفريقان التأهل الى بطولة العالم انطلاقا من محطة بطولة افريقيا للفرق التي اقيمت فعالياتها في القاعة متعددة الاختصاصات برادس من 12 الى 19 اكتوبر 2025.
