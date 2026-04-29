Babnet   Latest update 20:09 Tunis

بطولة افريقيا للمصارعة: المنتخب التونسي للوسطيات يحرز ميداليتين ذهبيتين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f2485532d921.66351768_pjkhflnqimeog.jpg>
Publié le Mercredi 29 Avril 2026 - 19:02
      
أحرز المنتخب التونسي للمصارعة للوسطيات اليوم الأربعاء ميداليتين ذهبيتين ضمن منافسات البطولة الافريقية لمختلف الفئات العمرية (أصاغر وأواسط وأكابر فتيانا وفتيات) المقامة بمدينة الاسكندرية المصرية من 27 أفريل الى غاية 4 ماي القادم.

وجاءت الميدالية الذهبية الأولى عن طريق اسراء السليمي في وزن أقل من 57 كلغ في حين حملت الميدالية الذهبية الثانية توقيع شهد الجلجلي في وزن 57 كلغ.

يذكر أنّ المنتخب التونسي للوسطيات، الذي يقوده المدرب محمد علي بوزيان، يشارك في البطولة الافريقية بـ 4 مصارعات هنّ: ملاك الصمودي ( 50 كلغ) واسراء السليمي ( 53 كلغ) وشهد الجلجلي (57 كلغ) وشيماء الداخلي (59 كلغ).
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328343

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 29 أفريل 2026 | 12 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:43
19:08
16:02
12:24
05:28
03:52
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet28°
21° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-16
29°-17
26°-17
21°-15
26°-14
  • Avoirs en devises 25345,5
  • (29/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40393 DT
  • (29/04)
  • 1 $ = 2,87541 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/04)     2387,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/04)   28015 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>