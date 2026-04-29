البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في اجتماع مجموعة سفراء الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكفونية مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

شاركت البعثة الدائمة لتونس بجنيف، اليوم الاربعاء، في اجتماع لمجموعة سفراء الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكفونية مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وتطرقت البعثة في مداخلتها بهذه المناسبة، إلى دعم المسار الاصلاحي لمنظومة الصحة العالمية بقيادة المدير العام منذ توليه رئاسة المنظمة في سنة 2017 والذي تكرس من خلال تعديل اللوائح الصحية الدولية في سنة 2024 واعتماد الاتفاقية بشأن الجوائح الصحية في سنة 2025 بالإضافة إلى اقرار سياسة تمويل مستدام للمنظمة في سنة 2022.


كما أكدت أهمية دور المدير العام في الدفع من أجل استكمال المفاوضات حول الملحق الخاص بالاتفاقية بشأن الجوائح الصحية.


وأبرزت ضرورة الحفاظ على التعددية اللغوية صلب المنظمة الدولية للفرنكوفونية في ظل الإصلاحات الحالية التي تشهدها وفقا لما جاء في إعلان جربة الصادر عن القمة الفرنكفونية التي احتضنتها تونس خلال سنة 2022.

وقدم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بسطة عن مسار الإصلاحات الذي تشهده المنظمة على الصعيدين المالي والهيكلي بالإضافة إلى تقدم المفاوضات حول الملحق الخاص باتفاقية المنظمة بشأن الجوائح الصحية.

كما تطرق إلى الاستعدادات الخاصة بعقد الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية التي ستحتضنها جنيف خلال الفترة من 18 إلى 23 ماي 2026.


