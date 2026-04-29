تطوير التعاون بين الجامعات التونسية و جامعة "وايومنغ" الأمريكية، محور لقاء وزير التعليم العالي بحاكم ولاية وايومنغ

Publié le Mercredi 29 Avril 2026 - 16:32
      
مثل تطوير التعاون الثنائي في مجالات التكوين والبحث العلمي والتجديد بين الجامعات التونسية وجامعة "وايومنغ" الأمريكية، محور لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، يوم الثلاثاء 28 أفريل 2026، وحاكم ولاية "وايومنغ" بالولايات المتحدة الأمريكية، مارك غوردن.

وتناول اللّقاء، حسب بلاغ صادر اليوم الإربعاء عن الوزارة، سبل تثمين التعاون القائم مع ولاية "وايومنغ" في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وخاصة الشراكة بين جامعة "وايومنغ" وعدد من الجامعات التونسية والتي يتمّ في إطارها إنجاز مشاريع بحثية وبرامج لحركية الأساتذة والطلبة.


وتمّ بالمناسبة، تبادل وجهات النظر حول سبل تطوير التعاون الثنائي في مجالات التكوين والبحث العلمي والتجديد مع التأكيد على ربط البرامج المشتركة بالمحيط الاقتصادي والتركيز على تثمين نتائج البحث وريادة الأعمال.


وأكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحاكم ولاية "وايومينغ" حرصهما على مزيد تطوير الشراكة من خلال برامج عمل مضبوطة في المجالات ذات الاهتمام مشترك.

وحضر اللقاء سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بيل بزي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
  • Radio Diwan
