ببنزرت: عودة حركة المرور في الاتجاهين بالجسر المتحرك فجر يوم الخميس

أفاد المدير الجهوي للتجهيز ببنزرت، نوفل بن علية، اليوم الأربعاء، بأن حركة المرور فوق الجسر المتحرك ببنزرت ستعود لوضعها الطبيعي في الاتجاهين في حدود الساعة الرابعة من صباح يوم غد الخميس 30 افريل 2026.وبين المصدر ذاته أن جميع الاشغال المنجزة في الآونة الأخيرة والتي شملت التغليف والتعهد والصيانة الدورية لكامل الصفيحة المعدنية للجسر قد إنتهت وتمت المصادقة عليها من قبل مكتب مراقبة فني مكلّف، معربا عن تقديره للمجهودات المبذولة من قبل جميع الهياكل الفنية والادارية والأمنية التي تعهدت بالمشروع كل في مهامه، والدعم المحلي والمركزي، علاوة على حسن التفاعل من طرف المواطنين لأهمية الاشغال المنجزة في الحفاظ على المنشاة الاستراتيجية وتعزيز وظيفيتها وديمومتها.وأضاف أنّ المقاولات المكلّفة والمصالح الفنية المتعهدة بمتابعة الاشغال بالادارة الجهوية للتجهيز ستنطلق اليوم، في حدود الساعة الثامنة ليلا، في إزالة الفواصل التي تم تركيزها خلال مدة الأشغال المنجزة، وغيرها من أعمال التنظيف والتعهد لكامل محيط الأشغال، المتعلقة بممري المترجلين وأيضا ممر مرور العربات بمختلف أنواعها في اتجاهين، داعيا المواطنين إلى لمواصلة التقيد بتوجيهات المصالح ذات الاختصاص بالمكان.وبالتوازي مع عودة حركة السير والمرور لسالف نشاطها وطبيعتها على الجسر، ستعود، بداية من يوم غد، المحطات الثلاث للحافلات والتاكسي واللواج لمواقعها الرئيسية السابقة بمدينة بنزرت.يذكر أن أشغال التغليف والتعهد والصيانة الدورية للصفيحة المعدنية للجسر المتحرك المنجزة بالكامل، تندرج إجمالا في إطار برامج الصيانة التي تنجز دوريا على مستوى الجسر المتحرك ببنزرت، حيث تمت قبل ذلك تهيئة المدرج من جهة جامع المختار بجرزونة، وإنجاز ممر خاص بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية به، وإنجاز اشغال تجديد الفرامل الخاصة بالجسر باعتماد تجهيزات حديثة وعصرية، وتنفيذ أشغال تغيير الفواصل فوق الجسر، وتعزيز الانارة التوجيهية، والتعهد الدوري للحواجز الحديدية على طول جنبات الجسر من جهة ممر المترجلين، علاوة على اشغال الدهن والنظافة وتجديد العلامات المرورية.كما تم أيضا في إطار برامج العناية بهذه المنشاة الاستراتيجية، تجديد منظومة عمل الجسر، وتجديد الشبكات الكهربائية ونظام الحماية من الحرائق ونظام المراقبة الشاملة عبر كاميرات المراقبة وغيرها من التدخلات المعززة لوظيفية الجسر الاجتماعية والتنموية والحضارية، كما يجري خلال الفترة الحالية تنفيذ مشروع مراقبة فنية لكافة الأجهزة الميكانيكية والمحركات عن طريق مكتب مراقبة فنية معتمد ومختص في المجال .