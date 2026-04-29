اختتام الأيّام التّونسيّة-الإيطاليّة للمحافظة على التّراث الأثري وتثمينه

Publié le Mercredi 29 Avril 2026 - 17:07
      
اختُتِمت أمس فعاليات الأيّام التّونسيّة-الإيطاليّة المخصّصة للمحافظة على التّراث الأثري وتثمينه.
وتولى افتتاح هذه التّظاهرة مدير عام المعهد الوطني للتّراث، طارق البكوش، والسّفير ألسّندرو بروناس ومديرة قسم تثمين التّراث الثّقافي بوزارة الثقافة الإيطاليّة، ألفونسينا روسّو
وجمعت هذه الأيام، للمرّة الأولى، البُعدَيْن الأكاديمي والثّقافي مع حضور قويّ للعنصر الاقتصادي، والتأمت بمركز الفنون والثقافة والاداب القصر السعيد بباردو.

وتم بالمناسة تقديم العديد من المشاريع والبعثات المشتركة الّتي تجعل من إيطاليا الشريك الأوّل لتونس في مجال الآثار كما التأم أيضا منتدى أعمال و لقاءات مباشرة بين مؤسّسات إيطاليّة و تونسيّة ناشطة في مجال التّرميم في إطار مقاربة متكاملة تجمع بين الثّقافة، والبحث والإقتصاد، في إطار خطّة "ماتّيي"، بهدف مزيد تثمين التّراث التّونسي المتميّز، على الصّعيد الدّولي وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للسفارة.



وجدير بالذكر أن هذه الأيام انتظمت بالتعاون بين المعهد الوطني للتّراث، والوكالة الإيطاليّة للتّجارة الخارجيّة، والمركز الثقافي الإيطالي، والوكالة الإيطاليّة للتّعاون الإنمائي، وكالة "Asserestauro", منظّمة "OICE" و منظّمة "Conect".
الأربعاء 29 أفريل 2026 | 12 ذو القعدة 1447
