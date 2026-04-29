جامعة صفاقس تتصدر الجامعات التونسية في التصنيف العالمي لسنة 2025/2026 في مجال البحث العلمي والابتكار
تحصلت جامعة صفاقس على المرتبة الأولى وطنيا و1085عالميا ضمن الجامعات التونسية في التصنيف العالمي Research .com لسنة 2025/2026
ويندرج هذا الانجاز في اطار مواصلة جامعة صفاقس تأكيد ريادتها في مجال البحث العلمي وديناميكيتها المتميزة من حيث الانتاج العلمي وتأثيره الدولي ومكانة الباحثين
وقد سجلت جامعة صفاقس حضورا قويا في عدة مجالات على غرار الكيمياء وعلم الأحياء والكيمياء الحيوية وعلوم الحاسوب وعلم المواد والهندسة والتكنولوجيا وعلوم الأرض
ويعتمد هذا التصنيف العالمي على مؤشرات علمية دقيقة من أبرزها مؤشر( Discipline H -index) D-index المبني على جودة وتأثير الابحاث حسب الاختصاص وعدد وتأثير الباحثين المتميزين للمؤسسة
الى جانب حجم الاستشهادات العالمية واستمرارية النشاط البحثي وحداثته
ويعد هذا التميز ثمرة جهود الأسرة الجامعية من أساتذة وباحثين وطلبة مما يؤكد التزام جامعة صفاقس بمواصلة الاشعاع العلمي والارتقاء بمستوى البحث والابتكار
