في معرض تونس الدولي للكتاب: وزارة التربية تستحضر 70 عاما من الباكالوريا بفيلم وثائقي

قدمت وزارة التربية لزوار معرض تونس الدولي للكتاب بمناسبة الاحتفال بمرور سبعين سنة على إحداث امتحان الباكالوريا في تونس، فيديو وثاقئيا يستعرض تطوّر هذا الامتحان الوطني منذ أوّل دورة سنة 1957.وسلط الشريط الضوء على نماذج من وثائق رسمية متعلقة بامتحان الباكالوريا على امتداد العقود الماضية، على غرار أوراق تحرير الامتحانات، وكشوف الأعداد، وشهائد الباكالوريا، فضلا عن الوثائق التنظيمية التي تؤطر المناظرة الوطنية وتضبط مقاييس الإصلاح.و قد حظي هذا العمل باهتمام وتفاعل ملحوظين خاصة من قبل التلاميذ والأولياء لما يقدمه من رحلة توثيقية في تاريخ أحد أبرز المحطات التعليمية في تونس.وفي هذا الاطار أوضح مدير نشر الكتاب المدرسي بوزارة التربية، سفيان الحضراوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ هذه المبادرة تندرج ضمن توجّه الوزارة إلى تثمين الذاكرة التربوية الوطنية وتقديمها للأجيال الجديدة في قالب حديث يجمع بين البعد التوثيقي والبيداغوجي.وأشار الى أنّ الفيديو لا يقتصر على عرض وثائق أرشيفية فحسب، بل يقدّم قراءة في تطوّر المنظومة التربوية من خلال امتحان الباكالوريا باعتباره مرآة للتحولات التي شهدها التعليم في تونس على مدى سبعة عقود.وأضاف أنّ إنجاز هذا العمل استوجب تنسيقا بين مختلف هياكل الوزارة لجمع المواد الأرشيفية وتنظيمها وتبسيطها في قالب بصري جذاب بما يمكّن التلاميذ من فهم تطوّر أساليب التقييم ومحتوى الاختبارات، وكذلك استيعاب أهمية هذا الامتحان في المسار الدراسي.وأعلن عن إدراج هذا المحتوى ضمن منصة "جسور" بهدف توسيع نطاق الانتفاع به واتاحته لمختلف الفاعلين في الشأن التربوي، من تلاميذ وإطار تربوي وأولياء.وشدّد على أنّ الاحتفال بسبعينية الباكالوريا ليس مجرّد مناسبة رمزية، بل هو محطة لتقييم المسار واستشراف مستقبل الامتحانات الوطنية في ظل التحولات الرقمية، بما يضمن المحافظة على مصداقية هذا الامتحان وريادته كأحد أبرز مكاسب المدرسة التونسية.