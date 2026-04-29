Babnet   Latest update 15:37 Tunis

ديوان الخدمات الجامعية للشمال ينظم دورة تكوينية حول "استعمال الذكاء الاصطناعي التوليدي في إدارة الشراءات العمومية"

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/onou.jpg>
Publié le Mercredi 29 Avril 2026 - 14:39
      
قدمت جمعية "أكسيا"، أمس الثلاثاء بمدينة العلوم بتونس، دورة تكوينية نظمها ديوان الخدمات الجامعية للشمال لفائدة 160 مشاركا من اطاراته من المكلفين بالمالية و الشراءات حول "استعمال الذكاء الاصطناعي التوليدي في إدارة الشراءات العمومية".

ولفتت جمعية "أكسيا" التي تجمع إطارات وهياكل المراقبة والجرد بالقطاع العمومي في بلاغ لها الى أن هذا البرنامج التكويني يتنزل في اطار اتفاقية شراكة مع ديوان الخدمات الجامعية للشمال.

وخصصت الدورة لاستعراض أساسيات استعمال الذكاء الاصطناعي في أعمال الشراء من تحديد الحاجيات وصياغة كراسات الشروط والاستشارات وأعمال تقييم العروض والتثبت من مطابقتها الفنية الى جانب تصحيح العروض وترتيبها واقتراح الاسناد بالاضافة لضبط قوائم نقاط المراقبة عند الاستلام.
وأشارت الى أن هذه المزايا التي يوفرها الذكاء الاصطناعي تمكّن من اختصار الوقت حيث يمكن إعداد تقرير التقييم في 30 دقيقة بدل اسابيع وكراس الشروط في 10 دقائق بدل أيام أو أسابيع وتحديد الحاجيات في بعض دقائق وغير ذلك.
ومن جهته أبرز ديوان الخدمات الجامعية للشمال في بلاغ له أن هذه الدورة تتنزل في اطار برامجه التكوينية لسنة 2026 الى جانب مواصلة مسار التطوير المستمر لكفاءات أعوانه، ضمانا لنجاعة الأداء، وحرصا على مواكبة التطورات والمستجدات الرقمية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328313

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الأربعاء 29 أفريل 2026 | 12 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:43
19:08
16:02
12:24
05:28
03:52
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet27°
25° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-16
29°-17
26°-17
21°-15
26°-14
  • Avoirs en devises 25121,4
  • (28/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40266 DT
  • (28/04)
  • 1 $ = 2,87322 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/04)     2387,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/04)   28015 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>