ديوان الخدمات الجامعية للشمال ينظم دورة تكوينية حول "استعمال الذكاء الاصطناعي التوليدي في إدارة الشراءات العمومية"

قدمت جمعية "أكسيا"، أمس الثلاثاء بمدينة العلوم بتونس، دورة تكوينية نظمها ديوان الخدمات الجامعية للشمال لفائدة 160 مشاركا من اطاراته من المكلفين بالمالية و الشراءات حول "استعمال الذكاء الاصطناعي التوليدي في إدارة الشراءات العمومية".ولفتت جمعية "أكسيا" التي تجمع إطارات وهياكل المراقبة والجرد بالقطاع العمومي في بلاغ لها الى أن هذا البرنامج التكويني يتنزل في اطار اتفاقية شراكة مع ديوان الخدمات الجامعية للشمال.وخصصت الدورة لاستعراض أساسيات استعمال الذكاء الاصطناعي في أعمال الشراء من تحديد الحاجيات وصياغة كراسات الشروط والاستشارات وأعمال تقييم العروض والتثبت من مطابقتها الفنية الى جانب تصحيح العروض وترتيبها واقتراح الاسناد بالاضافة لضبط قوائم نقاط المراقبة عند الاستلام.وأشارت الى أن هذه المزايا التي يوفرها الذكاء الاصطناعي تمكّن من اختصار الوقت حيث يمكن إعداد تقرير التقييم في 30 دقيقة بدل اسابيع وكراس الشروط في 10 دقائق بدل أيام أو أسابيع وتحديد الحاجيات في بعض دقائق وغير ذلك.ومن جهته أبرز ديوان الخدمات الجامعية للشمال في بلاغ له أن هذه الدورة تتنزل في اطار برامجه التكوينية لسنة 2026 الى جانب مواصلة مسار التطوير المستمر لكفاءات أعوانه، ضمانا لنجاعة الأداء، وحرصا على مواكبة التطورات والمستجدات الرقمية.