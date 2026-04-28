الرابطة الإفريقية لكرة السلة: النادي الإفريقي يواصل الانتصارات ويبلغ المرحلة النهائية

واصل النادي الإفريقي تألقه في تصفيات مجموعة الصحراء ضمن بطولة الرابطة الإفريقية لكرة السلة "BAL"، محققًا فوزه الثالث على التوالي بعد تغلبه على شبيبة أبيدجان بنتيجةبعد التمديد (الوقت الأصلي)، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء.وبهذا الانتصار، ضمن فريق باب الجديد التأهل رسميًا إلى المرحلة النهائية من المسابقة، بعد سلسلة نتائج إيجابية:* الفوز على الأهلي المصري* الفوز على نادي داكار* الفوز على شبيبة أبيدجان1. النادي الإفريقي —(3 مباريات)2. الفتح الرباطي —(2)3. الأهلي المصري —(2)4. ماكتاون فلايرز —(2)5. نادي داكار —(2)6. شبيبة أبيدجان —(3)* الأربعاءأفريلالأهلي المصري – ماكتاون فلايرز (الفتح الرباطي – نادي داكار (* الجمعةمايالنادي الإفريقي – ماكتاون فلايرز (شبيبة أبيدجان – الأهلي المصري (* السبتمايشبيبة أبيدجان – داكار (النادي الإفريقي – الفتح الرباطي (* الأحدمايداكار – ماكتاون (الفتح الرباطي – الأهلي المصري (ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدور ربع النهائي، حيث يواجهون فرق مجموعة كالاهاري، في سباق نحو اللقب القاري.