الرابطة الإفريقية لكرة السلة: النادي الإفريقي يواصل الانتصارات ويبلغ المرحلة النهائية
واصل النادي الإفريقي تألقه في تصفيات مجموعة الصحراء ضمن بطولة الرابطة الإفريقية لكرة السلة "BAL"، محققًا فوزه الثالث على التوالي بعد تغلبه على شبيبة أبيدجان بنتيجة 79-74 بعد التمديد (الوقت الأصلي 66-66)، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء.
تأهل مبكروبهذا الانتصار، ضمن فريق باب الجديد التأهل رسميًا إلى المرحلة النهائية من المسابقة، بعد سلسلة نتائج إيجابية:
* الفوز على الأهلي المصري 69-68
* الفوز على نادي داكار 85-79
* الفوز على شبيبة أبيدجان 79-74
ترتيب مجموعة الصحراء1. النادي الإفريقي — 6 نقاط (3 مباريات)
2. الفتح الرباطي — 4 نقاط (2)
3. الأهلي المصري — 3 نقاط (2)
4. ماكتاون فلايرز — 3 نقاط (2)
5. نادي داكار — 2 نقاط (2)
6. شبيبة أبيدجان — 2 نقاط (3)
البرنامج القادم* الأربعاء 29 أفريل 2026
الأهلي المصري – ماكتاون فلايرز (16:00)
الفتح الرباطي – نادي داكار (19:00)
* الجمعة 1 ماي 2026
النادي الإفريقي – ماكتاون فلايرز (15:00)
شبيبة أبيدجان – الأهلي المصري (18:00)
* السبت 2 ماي 2026
شبيبة أبيدجان – داكار (15:00)
النادي الإفريقي – الفتح الرباطي (18:00)
* الأحد 3 ماي 2026
داكار – ماكتاون (15:00)
الفتح الرباطي – الأهلي المصري (18:00)
نظام التأهلويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدور ربع النهائي، حيث يواجهون فرق مجموعة كالاهاري، في سباق نحو اللقب القاري.
