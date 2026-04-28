الرابطة الإفريقية لكرة السلة: النادي الإفريقي يواصل الانتصارات ويبلغ المرحلة النهائية

Publié le Mardi 28 Avril 2026 - 21:51
      
واصل النادي الإفريقي تألقه في تصفيات مجموعة الصحراء ضمن بطولة الرابطة الإفريقية لكرة السلة "BAL"، محققًا فوزه الثالث على التوالي بعد تغلبه على شبيبة أبيدجان بنتيجة 79-74 بعد التمديد (الوقت الأصلي 66-66)، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء.

تأهل مبكر

وبهذا الانتصار، ضمن فريق باب الجديد التأهل رسميًا إلى المرحلة النهائية من المسابقة، بعد سلسلة نتائج إيجابية:

* الفوز على الأهلي المصري 69-68

* الفوز على نادي داكار 85-79
* الفوز على شبيبة أبيدجان 79-74

ترتيب مجموعة الصحراء

1. النادي الإفريقي — 6 نقاط (3 مباريات)
2. الفتح الرباطي — 4 نقاط (2)
3. الأهلي المصري — 3 نقاط (2)
4. ماكتاون فلايرز — 3 نقاط (2)
5. نادي داكار — 2 نقاط (2)
6. شبيبة أبيدجان — 2 نقاط (3)

البرنامج القادم

* الأربعاء 29 أفريل 2026
الأهلي المصري – ماكتاون فلايرز (16:00)
الفتح الرباطي – نادي داكار (19:00)

* الجمعة 1 ماي 2026
النادي الإفريقي – ماكتاون فلايرز (15:00)
شبيبة أبيدجان – الأهلي المصري (18:00)

* السبت 2 ماي 2026
شبيبة أبيدجان – داكار (15:00)
النادي الإفريقي – الفتح الرباطي (18:00)

* الأحد 3 ماي 2026
داكار – ماكتاون (15:00)
الفتح الرباطي – الأهلي المصري (18:00)

نظام التأهل

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدور ربع النهائي، حيث يواجهون فرق مجموعة كالاهاري، في سباق نحو اللقب القاري.
  • Radio Diwan
