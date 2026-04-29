في وزارة التشغيل: عقد جلستي عمل بين المديرين العاميين وإطارات الوزارة مع وفد ليبي

أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني أن جلستي عمل انتظمتا يوم الثلاثاء وجمعتا أعضاء الوفد الليبي المرافق لوزير العمل والتـأهيل بالمديرين العاميين وإطارات وزارة التكوين المهني و التشغيل و المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني.

وتمّ خلال الجلستين، وفق بلاغ للوزارة، التعريف بمهام وزارة التشغيل والتكوين المهني ومشمولاتها والهياكل التي تحت إشرافها في مجالات التشغيل والتشغيل الدولي والتكوين المهني الأساسي والمستمر، والهادفة إلى تطوير منظومة التكوين المهني والارتقاء بجودتها وتثبيت مواطن الشغل والمحافظة عليها وتحقيق الدور التعديلي لمهمة التشغيل والتكوين المهني.


وحسب البلاغ، تم عرض جملة الخدمات والتجارب والخبرات التي يمكن وضعها على ذمة الجانب الليبي للإستئناس بها والاستفادة منها وتوظيفها.


من جانبه عبّرأعضاء الوفد الليبي عن بالغ تقديرهم للتجربة التونسية في مجال التشغيل والتكوين والتدريب المهني وريادة الاعمال، مبدين رغبة بلادهم الاستئناس بالخبرة التونسية في المجال ومزيد تعزيز التعاون الثنائي.

ويؤدي وزير العمل والتأهيل علي العابد رضا ووفد مرافق له زيارة عمل إلى تونس من 28 إلى 29 أفريل الحالي ويتضمن برنامج الزيارة إمضاء مذكرة تفاهم في مجال التكوين والتدريب المهني والتشغيل وتنقل اليد العاملة بين البلدين، إلى جانب زيارات ميدانية وجلسات عمل فنية للتعرف على مهام وأنشطة عدد من المراكز بالإضافة إلى زيارة المركز القطاعي للتكوين في البناء وتوابعه إبن سينا بولاية بن عروس.
