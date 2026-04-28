المنستير: تنظيم يوم مفتوح للتشغيل والتكوين المهني بمعتمديّة جمّال يوم 30 أفريل الجاري

تنظم معتمدية جمّال يوم 30 أفريل الجاري، يوما مفتوحا للتشغيل والتكوين المهني، بحضور عدة شركات صناعية ومراكز تكوين مهني من ولايتي المنستير وسوسة.ووفق ما أفاد به "وات" معتمد جمّال، عبد الرزاق خذير، فإن هذا اليوم المفتوح يمثّل فرصة للباحثين والباحثات عن فرص عمل لأول مرة أو فرص عمل جديدة أو تربص ميداني، كما يمثل مناسبة للتعرّف على عدد من مراكز التكوين المهني والاختصاصات الموجودة فيها والآفاق التي تفتحها لخريجيها.ويستهدف هذا اليوم حاملي الشهائد العليا، وخريجي مراكز التكوين المهني والباحثين عن شغل أو عن فرصة تربص ميداني، إضافة إلى الراغبين في إعادة التوجيه المهني أو التكوين التكميلي، وأصحاب المشاريع الصغرى.