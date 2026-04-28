مباراة مستقبل سليمان والنادي الإفريقي في الكاف

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم عن تعيين مقابلة مستقبل سليمان و النادي الافريقي في ملعب الكاف ضمن الجولة الثانية عشر اياب من البطولة الوطنيةو سيدور اللقاء يوم الاربعاء 29 أفريل 2026 انطلاقا من الساعة الثالثة و النصف بعد الزواليشار الى ان المواجهة بين الفريقين ستكون دون حضور الجمهورالمصدر- اذاعة الديوان