مباراة مستقبل سليمان والنادي الإفريقي في الكاف
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم عن تعيين مقابلة مستقبل سليمان و النادي الافريقي في ملعب الكاف ضمن الجولة الثانية عشر اياب من البطولة الوطنية
و سيدور اللقاء يوم الاربعاء 29 أفريل 2026 انطلاقا من الساعة الثالثة و النصف بعد الزوال
يشار الى ان المواجهة بين الفريقين ستكون دون حضور الجمهور
المصدر- اذاعة الديوان
