البنك المركزي: إرتفاع عائدات العمل المتراكمة بـ 5،6 بالمائة والأوراق والقطع النقدية المتداولة بـ 19 بالمائة

شهدت عائدات العمل المتراكمة، إرتفاعا بنسبة 5،6 بالمائة، لتتجاوز 2،6 مليار دينار، منذ بداية السنة إلى غاية 20 أفريل 2026، مقارنة بنفس الفترة منه السنة المنقضية، وذلك وفق المؤشرات النقدية والمالية، الصادرة،أمس الجمعة،عن البنك المركزي التونسي.وفي نفس المنحى التصاعدي، سجلت العائدات السياحية زيادة بنسبة 4،4 بالمائة،خلال نفس الفترة، لتناهز 1،8 مليار دينار، إلى غاية 20 أفريل الجاري، مقابل 1،7 مليار دينار خلال السنة الماضية.وتمكّن مجمل هذه العائدات من تغطية خدمة الدين الخارجي (التي بلغت 2،4 مليار دينار) بنسبة 182 بالمائة.وإرتفع الإحتياطي الصافي من العملة الصعبة بنسبة 12 بالمائة، حيث إنتقل من 22،4 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد) بتاريخ 24 أفريل 2026، إلى 25،1 مليار دينار (ما يعادل 104 يوم توريد) حاليا.وفي ما يتعلق بالأوراق والقطع النقدية المتداولة، فإنها تواصل نسقها التصاعدي منذ عدة أشهر، لتقارب 28 مليار دينار إلى حدود 23 أفريل 2026، مقابل 23،4 مليار دينار قبل سنة، أي بزيادة قدرها 19 بالمائة.