Babnet   Latest update 18:08 Tunis

البنك المركزي: إرتفاع عائدات العمل المتراكمة بـ 5،6 بالمائة والأوراق والقطع النقدية المتداولة بـ 19 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eeef6cc07be2.02269336_njoiheplmkgfq.jpg>
Publié le Samedi 25 Avril 2026 - 17:32
      
شهدت عائدات العمل المتراكمة، إرتفاعا بنسبة 5،6 بالمائة، لتتجاوز 2،6 مليار دينار، منذ بداية السنة إلى غاية 20 أفريل 2026، مقارنة بنفس الفترة منه السنة المنقضية، وذلك وفق المؤشرات النقدية والمالية، الصادرة،أمس الجمعة،عن البنك المركزي التونسي.

وفي نفس المنحى التصاعدي، سجلت العائدات السياحية زيادة بنسبة 4،4 بالمائة،خلال نفس الفترة، لتناهز 1،8 مليار دينار، إلى غاية 20 أفريل الجاري، مقابل 1،7 مليار دينار خلال السنة الماضية.


وتمكّن مجمل هذه العائدات من تغطية خدمة الدين الخارجي (التي بلغت 2،4 مليار دينار) بنسبة 182 بالمائة.


وإرتفع الإحتياطي الصافي من العملة الصعبة بنسبة 12 بالمائة، حيث إنتقل من 22،4 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد) بتاريخ 24 أفريل 2026، إلى 25،1 مليار دينار (ما يعادل 104 يوم توريد) حاليا.

وفي ما يتعلق بالأوراق والقطع النقدية المتداولة، فإنها تواصل نسقها التصاعدي منذ عدة أشهر، لتقارب 28 مليار دينار إلى حدود 23 أفريل 2026، مقابل 23،4 مليار دينار قبل سنة، أي بزيادة قدرها 19 بالمائة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328099

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 25 أفريل 2026 | 8 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:38
19:05
16:01
12:24
05:33
03:58
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet22°
21° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-12
26°-14
27°-15
27°-15
29°-15
  • Avoirs en devises 25138,9
  • (24/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40397 DT
  • (24/04)
  • 1 $ = 2,88369 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/04)     2510,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/04)   27932 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>