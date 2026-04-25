وزير الشؤون الدينية يشرف على لقاء الحجّ التدريبـي لحجيج ولايات قابس ومدنين وتطاوين وقبلي

Publié le Samedi 25 Avril 2026 - 17:28
      
استعدادا لموسم حج 1447ه‍/2026م ، أشرف وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي، أول أمس الخميس، بملعب عمر دغمان بمعتمدية قابس المدينة، على لقـاء الحجّ التدريبـي الموجّه للمقبلين على الحجّ من ولايات قابس ومدنين وتطاوين وقبلي وذلك برفقة والي قابس رضوان النصيبي ووالي مدنين وليد الطبوبي ووالي تطاوين أمير القابسي وكاتب عام ولاية قبلي رشيد بنلاغة نيابة عن الوالي.

وأكد البوهالي، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الدينية اليوم السبت، على أنّ الدولة التونسية تسهر على تيسير قيام الحجيج الميامين بمناسكهم تحت رعاية مكتب شؤون حجّاج تونس في يسر وأمان وأنهم سيكونون محل تأطير منهم قبل سفرهم وفي البقاع المقدسة وإلى حين عودتهم إلى تونس.

وأبرز الوزير أهمية هذه التظاهرة الإقليمية خدمة لحجّاج بيت الله الحرام والحرص على مساعدتهم على أداء مناسكهم بطريقة صحيحة.

وأشار والي تطاوين إلى أنّ الحجيج سيكونون سفراء تونس في هذا المحفل الدّيني مؤكدا على أنّ الحجّ التدريبي هو تتمّة لما تلقّاه المقبلون على الحج من دروس نظرية وهو ما اعتبره طريقة ناجحة في تقريب المعلومة خاصة لكبار السن.


وأعرب والي مدنين عن اعتزازه لحضور هذا اليوم المتميّز، داعيا بدوره، الحجيج إلى حمل صورة تونس في أخلاقهم وصبرهم ورحمتهم وإلى تمثّلهم لقيم الاسلام السمحة وخاصة منها الصبر والرفق والتآزر والتراحم
ودار الحج التدريبي في أجواء إيمانية حفّت بها الفرحة والاعتزاز بالانتماء لوطنهم الذي وفّر أفضل الظروف الملائمة لهم للقيام برحلة العمر، وفق البلاغ .

وكان لوزير الشؤون الدينية لقاء في مقرّ ولاية قابس بحضور الولاّة والإطارات الجهوية وعضو مجلس نواب الشعب عصام البحري جابري وعضو مجلس الاقليم الخامس محمد القديري رئيس المجلس الجهوي عبد السلام العصادي.

واستمع الوزير إلى المقترحات بشأن العناية بالمعالم الدينية الأثرية وتطوير الخطاب الديني وترسيخ الأمن الروحي ومقاومة الأفكار الهدّامة ومزيد تطوير تنظيم موسم الحج . وأعرب عن ارتياحه لما لمسه من تضامن حكومي وتآزر بين مختلف مؤسّسات الدولة من أجل المساهمة في مزيد دفع عجلة التنمية وتحقيق انتظارات المواطن وتوفير الأمن له .

وكانت هذه الزيارة لولاية قابس مناسبة تفقّد خلالها وزير الشؤون الدينية بعض المعالم الدينية وخاصة منها مقام الصحابي الجليل أبي لبابة الانصاري والجامع المحاذي له.
