نقابة الصحفيين تعبر عن تضامنها مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إلى "التراجع الفوري وغير المشروط"، عن قرار تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر، معبرة عن "تضامنها المطلق واللامشروط مع الرابطة"، باعتبارها "أحد أبرز أعمدة النضال الحقوقي في تونس، بما راكمته من تاريخ طويل في الدفاع عن الحريات العامة والفردية والانتصار لضحايا الانتهاكات".وطالبت نقابة الصحفيين، في بيان أصدرته اليوم السبت، "باحترام استقلالية المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، والعمل على ضمان بيئة تحترم الحقوق والحريات، كما يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، وتكريس فضاء مدني وإعلامي حرّ، باعتباره شرطا لا غنى عنه لأي مسار ديمقراطي".وأكدت تمسكها الراسخ بالدفاع عن الحقوق والحريات، مجددة تضامنها الكامل مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تعد "مكسبا وطنيا تأسس بتضحيات أجيال من المناضلين"، وفق تعبيرها.يشار الى أن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أعلنت مساء أمس الجمعة، أنها تلقت معلومات تفيد بصدور قرار يقضي بتعليق نشاطها لمدة شهر، مؤكدة اعتزامها الطعن في القرار عبر المسارات القانونية، مع تقديم ما يثبت امتثالها لكافة القوانين المنظمة لنشاطها.