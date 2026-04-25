Babnet   Latest update 15:38 Tunis

نقابة الصحفيين تعبر عن تضامنها مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69cbe7b7963577.67054882_jpmqfkghiolen.jpg>
Publié le Samedi 25 Avril 2026 - 15:27
      
دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إلى "التراجع الفوري وغير المشروط"، عن قرار تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر، معبرة عن "تضامنها المطلق واللامشروط مع الرابطة"، باعتبارها "أحد أبرز أعمدة النضال الحقوقي في تونس، بما راكمته من تاريخ طويل في الدفاع عن الحريات العامة والفردية والانتصار لضحايا الانتهاكات".

وطالبت نقابة الصحفيين، في بيان أصدرته اليوم السبت، "باحترام استقلالية المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، والعمل على ضمان بيئة تحترم الحقوق والحريات، كما يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، وتكريس فضاء مدني وإعلامي حرّ، باعتباره شرطا لا غنى عنه لأي مسار ديمقراطي".

وأكدت تمسكها الراسخ بالدفاع عن الحقوق والحريات، مجددة تضامنها الكامل مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تعد "مكسبا وطنيا تأسس بتضحيات أجيال من المناضلين"، وفق تعبيرها.


يشار الى أن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أعلنت مساء أمس الجمعة، أنها تلقت معلومات تفيد بصدور قرار يقضي بتعليق نشاطها لمدة شهر، مؤكدة اعتزامها الطعن في القرار عبر المسارات القانونية، مع تقديم ما يثبت امتثالها لكافة القوانين المنظمة لنشاطها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328090

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 25 أفريل 2026 | 8 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:38
19:05
16:01
12:24
05:33
03:58
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet22°
21° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-12
26°-14
27°-15
27°-15
29°-15
  • Avoirs en devises 25138,9
  • (24/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40397 DT
  • (24/04)
  • 1 $ = 2,88369 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/04)     2510,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/04)   27932 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>